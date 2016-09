Medley lança montelucaste

Genérico é o primeiro produto da companhia para o tratamento da asma e também é indicado para a rinite alérgica[1]

São Paulo, abril de 2016 – A Medley, uma empresa do Grupo Sanofi, acaba de lançar o montelucaste de sódio, seu primeiro genérico para o tratamento da asma[1]. O medicamento também é indicado para o tratamento de rinite alérgica. Por se tratar de um medicamento de uso contínuo, montelucaste pode reduzir as crises dos pacientes portadores de asma e rinite, proporcionando significante melhora na qualidade de vida[2]. A adesão ao tratamento com o montelucaste da Medley também é facilitada, pois a administração recomendada é de uma dose única diária1.

O mercado para montelucaste na apresentação de 10mg, de acordo com a consultoria IMS Health, movimenta R$ 41,7 milhões[3] e 912 mil unidades (caixas) ao ano, com crescimento de 11,2%[4], em um ambiente com poucos players. “Este é um produto importante para a Medley, pois chega para complementar o portfólio de medicamentos para doenças respiratórias da companhia, composto por expectorantes, anti-histamínicos e corticoides orais”, comenta Maria Claudia V. Pontes, diretora de Marketing Genéricos da Medley. As doenças respiratórias comprometem significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Em relação à asma, o Brasil ocupa a oitava posição mundial, de acordo com o Ministério da Saúde. Já a rinite acomete 20% a 25% da população mundial[5]. O medicamento chegará às farmácias de todo o País a partir de abril e estará disponível nas apresentações de 10 mg, contendo 10 ou 30 comprimidos em cada embalagem. A previsão de preço é que o montelucaste da Medley seja 35% menor que o de referência.

Registro do medicamento no MS:

(10 mg c/ 10 comprimidos) – 1.8326.0087.001-9

(10 mg c/ 30 comprimidos) – 1.8326.0087.002-7

Fonte: Medley Comunicação