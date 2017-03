Procon/MS promove encontro em Jardim e aborda unificação de atendimentos

Capital, (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), promove nos dias 19 e 20 de maio, às 8 horas, no Centro de Convenções em Jardim, o XI Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul. “Os objetivos desses encontros é aprimorar a rede para unificar os serviços e assim proporcionar o melhor atendimento ao consumidor”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Mato Grosso do Sul conta hoje com 29 Procons municipais instalados e o evento objetiva alinhar a política pública de defesa do consumidor e uniformizar as ações e procedimentos internos do órgão em todo o Estado.

Ao longo do evento, serão realizadas palestras e workshops, ministradas por gestores da sede do órgão, localizada em Campo Grande e especialistas na área. Algumas palestras versaram sobre temas polêmicos como Meia Entrada e Bloqueio de Banda Larga.

O encontro ainda vai abordar os processos de endividamento do brasileiro e possibilidades de utilização de meios alternativos de conciliação; Distribuição de gás em MS; e Apresentação de procedimentos do Sindec.

FONTE Solange Mori – Assessoria Sedhast