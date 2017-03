Com aumento de 8% na tarifa e fim do bônus, Acquamatic oferece soluções para reduzir em até 70% o consumo de água

São Paulo, 18 de maio de 2016

A Acquamatic contribui com a economia de água em todo o Brasil ao desenvolver projetos completos e comercializar produtos que visam preservar o meio ambiente e contribuir com o bolso do brasileiro, que sofre com a crise econômica. Empresa realiza o Projeto C.U.R.A. (Consumo e Uso Racional da Água), que visa atender aos grandes consumidores de água ao reparar todos os pontos hídricos de um local, promovendo uma economia de até 70% no consumo e de até 50% no valor da conta de água

No dia 12 de maio, a Sabesp aumentou a tarifa da água e esgoto em 8,4% e suspendeu a concessão de bônus para quem economizava água. E a Acquamatic do Brasil, com mais de 20 anos de existência, desenvolve e comercializa produtos e projetos que visam conscientizar a população em torno do uso racional da água em todo o planeta. Mais do que isso, a atuação da Acquamatic promove efetiva economia de dinheiro e, claro, de água para consumidores conscientes e preocupados com o meio ambiente.

Com uma linha completa de produtos e componentes hídricos, a empresa promete evitar o desperdício e, consequentemente, economia no final do mês. Entre os produtos desenvolvidos pela Acquamatic, destaque para o vaso sanitário em ABS, que utiliza apenas 2 litros de água por acionamento, contra 6 a 10 litros dos vasos convencionais de louça. Fabricado em material reciclável, o vaso é mais leve e muito mais resistente que os vasos de louça, e conta ainda com um sistema basculante que despeja os dejetos diretamente no esgoto, não havendo a necessidade de sifonagem, um dos fatores que possibilita a uso de apenas 2 litros de água por acionamento. Para a concepção do produto, Leonardo Lopes, proprietário da Acquamatic, investiu mais de R$ 500 mil.

Para o banho, a Acquamatic desenvolveu a ducha Airflux, voltada, principalmente, a hotéis, hospitais e vestiários de clubes, faculdades e empresas. Enquanto um chuveiro convencional gasta 1 litro de água a cada 5 segundos, a ducha Airflux gasta metade, ou seja, 500 ml durante o mesmo intervalo de tempo. A qualidade do banho não fica comprometida, uma vez que a ducha é aerada e utiliza 70% de pressão de ar para compensar a diminuição de água.

Solução para as cozinhas, o bico aerado é para torneiras voltadas para a lavagem de pratos, copos e utensílios em restaurantes, hotéis, empresas e residências. Fabricado em ABS e patenteado pela própria Acquamatic, o novo componente é fácil de instalar e pode proporcionar uma economia de até 50% no ponto onde for instalado.

Um dos grandes sucessos da empresa é a torneira temporizada Slow Flux, que libera água somente após o usuário soltar o acionador, proporcionando tempo suficiente para colocar as mãos em baixo da torneira. A redução do consumo de água chega até 70% com este produto.

As mais recentes criações da Acquamatic ficam por conta da sonda eletrônica e da minicaldeira. A primeira é composta pela sonda, que fica dentro da caixa d’água, e um dispositivo indicador que está ligado à sonda e fica junto ao porteiro do prédio ou em algum local visível dentro de casa mostrando qual o nível de água. Foi desenvolvida, principalmente, para grandes consumidores de água, como shoppings, condomínios, hospitais, hotéis, etc., mas atende perfeitamente as residências.

Já a minicaldeira foi criada para atender residências, pois aquece a água instantaneamente e evita o desperdício de água que acontece com os aquecedores convencionais, já que água tem que percorrer um longo trajeto até chegar ao chuveiro. Além disso, depois que a água esquenta, o boiler para de mandar água. O conjunto minicaldeira mais ducha Acquamatic garante uma economia de 50% de água, podendo chegar a até 70%.

Grandes consumidores

O grande destaque da Acquamatic é o Projeto C.U.R.A. (sigla para Consumo e Uso Racional da Água), considerado um dos maiores planos do mundo para se controlar a utilização da água. O Projeto C.U.R.A. é voltado aos grandes consumidores de água, como prédios comerciais, hospitais, creches, faculdades, hotéis, restaurantes, etc., que, consequentemente, também desperdiçam muita água. Já em funcionamento em inúmeros locais por todo o Brasil, o Projeto C.U.R.A. garante economia de até 70% de água sem gerar custos ao contratante e sem a quebra de paredes, azulejos e pisos, afinal, os ganhos da Acquamatic provêm de parte da economia que o cliente terá nas contas de água seguintes a implantação do projeto.

www.acquamaticdobrasil.com / www.projetocura.com.br

Tel.: (11) 2100 2872

Sobre a Acquamatic

A Acquamatic do Brasil é uma empresa que há mais de duas décadas trabalha desenvolvendo soluções sustentáveis e inteligentes para o consumo e uso racional da água. Essa preocupação está fundamentada no fato da Água ser um recurso finito, cujo desperdício poderá nos trazer consequências desastrosas ainda esse século. Com o projeto C.U.R.A., parte integrante da Acquamatic, empresas, prédios comerciais, hotéis, shopping centers e outros grandes empreendimentos que possuem significativos gastos com água, ganham um gerenciamento ambiental focado no binômio redução de custos e meio ambiente.

Sobre o Projeto C.U.R.A.

O Projeto C.U.R.A, (Sigla para Consumo e Uso Racional da Água), idealizado pela Acquamatic, é uma concepção de Leonardo Sousa, atual diretor da empresa que, em 1994, após ler um artigo do ex-governador de São Paulo, Franco Montoro sobre a importância da água, se viu desafiado a criar uma empresa comprometida com o meio-ambiente e a desenvolver produtos ecologicamente corretos. A lista de clientes do projeto é grande e tem nomes como Mercedes Benz, Johnson&Johnson, Porto Seguro, PUC, VIVO, Shoppings Centers de várias redes, entre outros.

Fonte: Ralcoh.comn