Brasileiros voltam a comprar Residências de alto luxo em Miami

Projeto residencial de alto luxo de apenas cinco andares, o Three Hundred Collins, renova o conceito de condomínio com elegância e novas tendências boutique e low profile na Dubai americana

21% dos compradores deste projeto residencial são Brasileiros que querem utilizar como segunda casa de férias ou como casa principal

Apesar da alta do dólar, a Miami ainda é a queridinha dos brasileiros. A cidade, no estado da Flórida, está entre os três destinos turísticos favoritos dos brasileiros, segundo o Ministério do Turismo. Motivos não faltam: além de praias maravilhosas e clima bom o ano todo, a região oferece excelentes passeios, além de entretenimento noturno e muita badalação. E um dos pontos turísticos mais visitados de lá é o bairro de SoFi (South of Fifth centro de luxo de Miami).

A vizinhança de SoFi em Miami Beach, Flórida, sempre foi muito cobiçada. Porém, com a chegada do primeiro projeto empreendimento residencial luxuoso em Miami feito pelo internacionalmente renomado designer, Thomas Juul-Hansen, e pela construtora e desenvolvedora imobiliária JHM, com o Three Hundred Collins, o status do bairro ficará ainda maior.

Como se fosse um santuário em Miami Beach, o Three Hundred Collins é um projeto de empreendimento de apenas cinco andares (super exclusivo), com 19 unidades ao todo, localizado no interior da vibrante e elegante comunidade de South of Fifth. Com design personalizado e produtos artesanais de Thomas Juul-Hansen, a experiência e a visão da imobiliária JHM, e as paisagens exuberantes feitas pela Justine Velez da Urban Robot, a construção oferecerá residências de até quatro cômodos que variam de 300 a 1130 metros quadrados com preços a partir de 4.5 milhões até 33 milhões de reais (cobertura).

Cada unidade contará com detalhes luxuosos como, por exemplo, piso de carvalho branco e acabamentos em pedras, terraços espaçosos, varandas em toda a residência e janelas de vidro que mostram toda a vista da cidade. As cozinhas com design personalizado ostentam aparelhos de última geração da marca Miele, adegas de vinho acopladas e luminárias personalizadas.

Os agrados personalizados incluem um dos mais modernos Centros de Fitness, valet, atendimento 24 horas, e um luxuoso e exclusivo oásis de telhado com piscina e jacuzi. Além de maravilhosos jardins privados, que permitem que o morador deixe os sons e vistas de South Beach para trás e aproveite o sossego da natureza de dentro de sua casa.

A ONE Sotheby’s International Realty, uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, é a corretora oficial e a equipe de marketing para o desenvolvimento, o qual já conquistaram 50% de suas vendas antes mesmo da inauguração da sua sede de atendimento e compra em março de 2015. “O fato de nós alcançarmos metade das vendas, antes mesmo de abrir nossa galeria de vendas é uma prova da nossa equipe de visionários e da nossa inigualável excelência em design, localização e comodidades”, disse Jason Halpern, fundador e sócio-gerente da imobiliária JMH. O empreendimento está programado para estar completo em 2017 e ainda tem residências para serem compradas.

Sobre a imobiliária JMH

JMH é uma empresa imobiliária líder com desenvolvimentos de serviços completos e com experiência como desenvolvedora ou proprietária do maior numero de casas residenciais e comerciais em todo o Estados Unidos. Com uma abordagem inovadora para criar propriedades distintas na categoria de luxo, JMH tem sido pioneira no desenvolvimento das propriedades mais exclusivas e melhores posicionadas nos mercados altamente desejáveis como Manhattan, Brooklyn e Miami Beach.

Sobre a ONE Sotheby’s International Realty

Como a empresa de corretagem de imóveis de luxo é uma das que mais cresce no sul da Flórida, ONE Sotheby’s International Realty tem nove escritórios: em Fort Lauderdale, Coral Gables, Aventura, Miami Beach, Bay Harbor Islands, Sunny Isles, Brickell e Key Biscayne, e recrutou mais de 400 agentes desde seu lançamento, em 2008. Além de sua divisão de corretagem de luxo, que representa alguns dos condomínios mais bem sucedidos e prestigiados do Sul da Flórida. Em 2014, ONE Sotheby’s International Realty alcançou vendas de mais de 2,6 bilhões e sob a direção do CEO Mayi de La Veja, realizaram um crescimento de 53% ao ano desde 2013, sendo responsável pela maior parte do mercado de vendas de condomínios vendidos por mais de um milhão de dólares no Sul da Flórida. Para mais informações, visite: www.onesothebysrealty.com

