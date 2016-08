Lukas Kaufmann vence 2ª etapa do Warm Up Pró e mantém a liderança no Festival Brasil Ride

Hugo e Lukas cruzam juntos no centro de Botucatu (Raphael Zappa/ Brasil Ride Botucatu)



Robson com Pscheidt logo atrás (Raphael Zappa/ Brasil Ride Botucatu)



Líderes (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Lukas Kaufmann (Ney Evangelista/ Brasil Ride Botucatu)



Hugo Prado Neto (Ney Evangelista/ Brasil Ride Botucatu)



Robson Ferreira, terceiro colocado (Ney Evangelista/ Brasil Ride Botucatu)



Ana Luisa Panini venceu a segunda etapa (Ney Evangelista/ Brasil Ride Botucatu)



Fena Castro (Chile) (Ney Evangelista/ Brasil Ride Botucatu)



Paisagens de tirar o fôlego (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Belo visual da Cuesta Paulista (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Percurso da segunda etapa (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Início da prova (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Pelotão ainda dentro de Botucatu (Ney Evangelista/ Brasil Ride Botucatu)



Pelotão (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Preparando para largar (Fabio Piva / Brasil Ride Botucatu)



Após vencer o prólogo na quinta-feira (26), o suíço garantiu a dobradinha do segundo dia ao lado de seu companheiro Hugo Prado Neto. Entre as mulheres, a catarinense Ana Luisa Panini conquistou a vitória e assumiu a ponta

Botucatu (SP) – O segundo dia do Warm Up Pró no Festival Brasil Ride Botucatu desafiou os participantes com um percurso de 81 km nas trilhas de Botucatu e Pardinho, na região da Cuesta Paulista. Líder após vencer o prólogo no dia anterior, o suíço radicado em Belo Horizonte Lukas Kaufmann repetiu a dose e venceu nesta sexta-feira (27) o segundo de três dias da competição. Foram apenas poucos décimos de segundos que separaram Lukas Kaufmann do segundo colocado, seu companheiro de equipe Hugo Prado Neto, bicampeão do Warm Up, ao vencer em 2013 e 2015.

“Sabia que o percurso do prólogo era mais curto e me favorecia, por ter características do Cross Country Olímpico (XCO), modalidade que venho treinando forte nas últimas semanas. O objetivo era fazer um tempo bom, sem me machucar e sem sofrer. Foi ótimo e me senti bem, com uma vantagem de um minuto”, relembrou Kaufmann. “Nesta sexta, queria ao menos manter minha diferença para os rivais e marcar os atletas mais fortes da prova, gastando o mínimo de energia possível e me mantendo entre os primeiros. Deu tudo certo, no final o Hugo fez um ataque surpresa e conseguimos abrir alguns segundos para o Robson Ferreira e o Ricardo Pscheidt, terceiro e quarto colocados”, destacou o suíço. “A última prova será muito diferente, mais longa e com a tendência de um desgastes maior. Quem conseguir descansar melhor até lá vai chegar na frente”, completou.

Atual Rei da Cuesta, o mineiro Hugo Prado Neto comemorou o resultado em dobro. Hugo não estava feliz apenas pelo seu desempenho, mas também pela performance de Lukas, treinado por ele em Minas Gerais. “A prova nesta sexta começou rápida e em pelotão, como era esperado. A serra do meio era dura e lá que haveria a separação. Meu parceiro de equipe também está forte, forçamos o ritmo e formamos um grupo de quatro atletas com Robson e Pscheidt. No final, por conhecer muito bem o percurso, ataquei e o Lukas veio junto. Assim, ganhamos alguns segundos dos outros dois”, conta Hugo. “A última prova é o dia da verdade. Não adianta gastar tudo antes e afogar na hora da decisão e não aguentar andar na frente”, analisou.

“Eu treino o Lukas Kaufmann. Se ele ganhar, também me sinto campeão como treinador dele. É muito difícil bater o Lukas, porque é um atleta completo de nível olímpico e mundial. Ele treinou cross country demais nos últimos dois meses. Gostaria de terminar fazendo uma dobradinha, independente de quem ficar em primeiro. Sinto que temos chance de sermos campeão e vice. Esse é o objetivo maior no momento”, finalizou Hugo Prado Neto.

Terceiro colocado no dia, o fluminense Robson Ferreira avaliou o resultado como positivo por ter acumulado uma boa distância para os rivais que ficaram à sua frente no prólogo, como João Paulo Firmino e Marcelo Moser. “Espero ter me colocado entre os quatro ou cinco primeiros com esse resultado hoje. Consegui tirar uma boa diferença para os rivais, o que era meu objetivo”, destacou Robson. “A última prova será muito dura. Preciso descansar, me alimentar bem e me colocar entre os primeiros, porque se algum dos adversários vacilar, melhoro minha posição no geral”, completou o atleta de Mendes (RJ).

Nova líder no feminino – Especialista em maratona, a catarinense Ana Luisa Panini conseguiu subir da terceira colocação para a liderança ao vencer o segundo dia. “Foi duro demais. Larguei bem atrás no pelotão e imaginava que era a primeira mulher, Mas no final da subida mais longa eu encontrei duas adversárias na minha frente. Foi uma surpresa. Na hora pensei apenas em dar meu máximo para ultrapassá-las e fazer um contrarrelógio até cruzar a linha de chegada. Fiz isso e deu certo. Estou muito feliz”, contou Ana Luisa, de Indaial(SC).

Em sua estreia no Warm Up Pró, Fernanda Prieto, elogiou a organização e se mostrou confiante pela busca do título. “Fiz o segundo melhor tempo do prólogo, apesar de ter levado um tombo. Fiz outro segundo lugar e continuo como vice-líder. A prova realmente é como dizem. Bem com a cara da Brasil Ride. Um percurso maravilhoso, com partes técnicas. Agora é me recuperar e guardar tudo para etapa Rainha. Não há nada para comemorar, antes que acabe a competição. Se a final for técnica, irá me favorecer um pouco, mas, as adversárias estão bem treinadas e fortes. Iremos disputar até o último segundo. Vou dar meu máximo para buscar o primeiro lugar”, avaliou Fernanda.

Convite irrecusável – Após vencer uma prova em seu país, a chilena Fernanda Castro foi convidada pela Trek, patrocinadora do Festival Brasil Ride Botucatu, para viajar ao Brasil e disputar a competição no interior de São Paulo. Uma oportunidade única, que não foi negada por Fena, como é chamada. “Estou muito contente. Desfrutei cada instante da prova até agora, com as paisagens lindas e as marcações perfeitas. Sou especialista em cross country olímpico, então essa distância não foi tão confortável para mim, que tenho 23 anos e sou uma das mais novas”, contou.

“No Chile a Maratona (XCM) não está tão desenvolvida como o XCO, por exemplo, onde no Brasil é muito forte com excelentes ciclistas. Nós temos muitas montanhas próximas de Santiago, minha cidade, o que nos ajuda muito, principalmente no Downhill e no Enduro”, destacou Fena. “Estou me preparando para o Campeonato Nacional no Chile e esta prova me ajudará muito no meu condicionamento físico. Espero fazer uma boa prova no sábado (28) e quem sabe melhorar minha classificação”, concluiu a atleta, primeira colocada no prólogo de quinta-feira.

Sábado cheio – O terceiro dia do Festival Brasil Ride Botucatu promete muitas emoções. Os cerca de 800 participantes decidirão o Warm Up em um percurso difícil de 107 km, com largada às 8 horas da manhã, no Centro Histórico, ao lado da Catedral Metropolitana de Botucatu. Às 10 horas, outros 1.000 inscritos largam para a “Maratona Brasil Ride”, a categoria Sport do Warm Up, com 71 km. Em seguida, às 11 horas, também no centro da cidade será a vez das garotada disputar a Corrida Kids Bike.

A quarta edição do Festival Brasil Ride Botucatu está reunindo até este domingo (29) 5.100 ciclistas e corredores. A programação do último dia inclui um passeio ciclístico e a corrida de montanha Trail Run Inverno Brasil Ride.

Classificação do segundo dia

Masculino

1- Lukas Kaufmann (Hortocrin/Cannondale Left Team) – 2h50min30seg027

2- Hugo Prado Neto (Hortocrin/Cannondale Left Team) – 2h50min30seg234

3- Robson Ferreira (Go Treinos/Amazonas) – 2h50min57seg063

4- Ricardo Pscheidt (Trek/Shimano) – 2h50min57seg495

5- Marcelo Moser (Free Force/Happy Bike/Projesan) – 2h53min52

6- Guilherme Saad (Groove/Shimano) – 2h54min24seg102

7- João Paulo Firmino (Scott/Pedal) – 2h54min24seg542

8- Valmor Hausmann (Laf Seguros) – 2h54min24seg931

9- Edicarlos Oliveira da Silva (Brasil Ride/Focus Bikes/Brou Aventuras) – 2h54min25

10- Pedro Hilo (Grafimel/Radio Plan) – 2h55min28

Elite feminina

1- Ana Luisa Panini (Trek / Bontrager) – 3h30min56

2- Fernanda Prieto (Corratec) – 3h31min53

3- Fena Castro (Cannondale / Chile) – 3h36min42

4- Lais Saes (Scott/Yama Bike) – 3h37min34

5- Giovana Cruz (São Francisco Saúde/Ribeirão Preto) – 3h44min08

6- Tamara Pesoti (Prorunner Aap) – 3h46min25

7- Margarida Borges (Pdal Bars/ He Treinamento Esportivo) – 3h53min09

8- Mirella Nascimento (Corratec/Gebran Bikers) – 3h57min20

9- Karine de Macedo (Evo Pro) – 4h00min56

10- Gabriela Morelli (Bici Store / Varzea He)- 4h01min10

Acumulado

Elite masculina

1- Lukas Kaufmann – 3h22min33 – (32min03 + 2h50min30)

2- Hugo Prado Neto – 3h23min33 – (33min02 + 2h50min30)

3- Ricardo Pscheidt – 3h25min – (34min02 + 2h50min57)

4- Robson Ferreira – 3h25min23 – (34min25 + 2h50min57)

5- João Paulo Firmino – 3h27min26 – (33min01 + 2h54min24)

6- Marcelo Moser – 3h27min55 – (34min02 + 2h53min52)

7- Pedro Hilo – 3h30min21 – (34min52 + 2h55min28)

8- Valmor Hausmann – 3h30min27 – (36min02 + 2h54min24)

9- Guilherme Saad – 3h30min28 – (36min04 + 2h54min24)

10- Wolfgang Soares (Caloi Elite Team) – 3h31min48 (34min57 + 2h56min51)

Elite feminina

1- Ana Luisa Panini – 4h15min19 – (44min22 + 3h30min56)

2- Fernanda Prieto – 4h15min44 – (43min49 + 3h31min53)

3- Fena Castro – 4h20min17 – (43min34 + 3h36min42)

4- Lais Saes – 4h30min03 – (52min28 + 3h37min34)

5- Giovana Cruz – 4h33min53 – (49min44 + 3h44min08)

Programação do Festival:

Dia 28 (sábado)

8h – Largada Warm Up Brasil Ride Pró – Dia 3

10h – Largada Warm Up Brasil Ride Sport

10h – Inscrição Corrida Kids Bike

11h – Largada Corrida Kids Bike

Dia 29 (domingo)

8h30 – Início do Passeio Ciclístico

9h – Trail Run Brasil Ride Categoria Pró – 16,2 km

10h – Trail Run Brasil Ride Categoria Sport – 5,6 km

