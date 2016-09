Dia dos Namorados chegando? Conheça histórias de casais que se conheceram pelo Tinder

Hashtag internacional #DeuMatch reúne histórias de casais por todo o mundo que compartilharam como o aplicativo os ajudou a encontrar um grande amor

Desde a criação do Tinder, em 2012, os usuários fazem conexões entre si e geram 26 milhões de matches a cada dia. Muitas destas combinações acabam se tornando verdadeiras histórias de amor e, para mostrar algumas delas, o aplicativo de relacionamento mais popular do mundo lançou a hashtag global #DeuMatch, lançada no Brasil no final do ano passado.

Sendo o segundo maior mercado do Tinder no mundo, os brasileiros têm muito o que compartilhar. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará contam com histórias românticas de casais que se conheceram por meio do aplicativo e estão namorando, noivando e até de casamento marcado.

“O Tinder está focado em conectar pessoas – seja para encontros ou amizades. No Brasil, é interessante notar que usar o aplicativo para conhecer alguém com a intenção de ter um relacionamento sério é uma realidade e isso nos deixa muito feliz! Conhecer estas histórias de amor nos motiva a sempre trazer novidades para os usuários e desenvolver novas formas de contato, como o uso dos GIFs nas conversas”, diz Andrea Iorio, diretor de marketing e comunicação do Tinder para a América Latina.

Neste Dia Dos Namorados, o Tinder celebra o amor! Conheça os casais:

Clarissa Matos e Guilherme Araújo

“Ano passado estava em um show quando entrei no Tinder e curti o perfil do Guilherme. Ele é militar e servia em um quartel próximo ao local onde eu estava. Depois do match, passamos a noite toda conversando e, no dia seguinte, fui ao show de novo para nos encontrarmos. Foi perfeito e demos o primeiro beijo! Estamos juntos desde então e muito apaixonados. Sou grata ao Tinder por me apresentar uma pessoa com os mesmos sonhos e desejos que eu, não teríamos nos encontrado se não fosse pelo aplicativo, já que moramos longe um do outro”.



Fernando Bernardelli e Gabriela Lima

“Em setembro de 2013, criei meu perfil no Tinder depois que um amigo do time de futebol me falou sobre o aplicativo. Tive muitos matches, mas nunca havia ido a um encontro. Nunca imaginei que conheceria minha futura noiva pelo Tinder, mas em maio de 2014, dei match com a Gabriela. Quando o perfil dela apareceu para mim, até dei um print na tela, ela era tão linda! Para mim, aquela garota era incrível.

Logo depois do match, mandei uma mensagem e ela levou dois dias para responder. Outra mensagem e outros dois dias sem resposta, afinal ela estava no aplicativo há poucos dias. Começamos a conversar mais e descobri que ela era de Boituva, uma cidade a 120km de onde eu morava, Valinhos, mas este não era um problema para mim. Fui até Itu, uma cidade que ficava no meio do caminho para nós dois e, assim que ela entrou no carro, senti algo diferente, parecia que nos conhecíamos há muito tempo.

O primeiro beijo aconteceu naquela noite e, desde então, não nos largamos mais. Pedi ela em casamento em setembro de 2015, aos pés do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Iremos nos casar em novembro deste ano e somos muito gratos ao Tinder”.

Natália Fernandes e Kaique Jonathan

“Estava no Tinder há algum tempo quando o perfil do Kaique apareceu para mim. Logo depois do match começamos a conversar e trocamos números de telefone. Como a vida dele era muito atribulada, não conversávamos com tanta frequência.

Agendamos um encontro na praia Beira Mar, em Fortaleza, mas quando cheguei, ele já havia ido embora. Fiquei preocupada, liguei e ele acabou voltando. Conversamos um pouco e ele logo me convidou para assistir um show na praia do Futuro.

Passamos a noite juntos, conversando e vendo as estrelas na praia. Parecia história de cinema! Foi quanto o Kaique me disse que era aprendiz de marinheiro, que sentia muita falta da família e revelou tudo sobre a vida dele. Depois daquela noite, nos encontrávamos sempre aos finais de semana e quartas-feiras, quanto ele estava de folga da Marinha.

Gradualmente tudo ficou mais sério, mas eu sabia que no final do ano ele se formaria e deixaria Fortaleza. Foi quanto ele me pediu em namoro. Com oito meses de relacionamento sério, vim morar com ele no Rio de Janeiro e estamos muito felizes juntos. Hoje sinto que realmente encontrei o amor da vida”.

Bruno Temóteo e Pedro Ceranto

“Estava no Tinder há mais de um ano quando me deparei com o perfil do Pedro. Ele morava longe de mim e demos match quando visitei um amigo que vivia próximo a ele. Começamos a conversar em uma segunda-feira e nos encontramos na sexta-feira. Depois disso, não nos separamos mais! Estamos juntos há mais de um ano agora e moramos juntos em São Paulo”.

Nina Amaral e Dean McMillan

“Nossa história começou durante as férias em Londres da Nina, quando ela entrou no Tinder para conhecer pessoas e pegar dicas sobre a cidade. Depois de alguns dias, nos conhecemos em um pub e ela atrasou 45 minutos, mas por sorte eu esperei. Acabamos passando as próximas três semanas juntos, até que ela teve que retornar ao Brasil. Mantivemos contato pelas redes sociais diariamente, inclusive quando fui a Las Vegas de férias.

Quando voltei, com a saudade aumentando, decidimos que queríamos nos encontrar novamente, então eu comprei passagens para que ela viesse passar o Natal e o Ano Novo comigo em Londres. Ela retornou no início de janeiro e, na mesma semana, comprei passagens para o Brasil. Viajei em abril, passamos mais 10 dias juntos, viajando de carro entre o Rio e São Paulo. Nosso próximo encontro demorará mais a acontecer, já que a Nina deverá voltar a Londres somente em dezembro, mas nossos planos são mais duradouros daqui para frente.”

Sobre o Tinder

Lançado em 2012, Tinder é o aplicativo líder mundial para conhecer novas pessoas. Com seu alcance global, pessoas em 196 países estão clicando no coração para se conectar umas com as outras, deixando o Tinder no top 10 dos aplicativos de lifestyle em mais de 70 países. Em 2015, a empresa lançou o Tinder Plus, oferecendo vantagens premium para os usuários, o Rewind e o Passport. A cada dia, são mais de 26 milhões de matches, com mais de dez bilhões de matches desde o lançamento.

