Setor de Captação de Recursos da Santa Casa de Jales inicia Campanha de Doação de Leite

A proposta do setor de Captação de Recursos da Santa Casa é fazer cada vez mais parcerias em benefício ao hospital e nesse mês de junho teve início a campanha solidária de doação de leite.

Para unir forças estão sendo visitados escolas, escritórios paroquiais das igrejas, grupos evangélicos, Teatro Municipal e também Interact Club de Jales. Os interessados em contribuir poderão depositar um litro de leite na caixa localizada na recepção da Santa Casa ou na comunidade em que estiver participando da campanha, para isso está sendo deixado um cartaz com os dizeres da Santa Casa.

De acordo com a gerente de Captação de Recursos, Luciana Vicente, essa é a primeira de muitas campanhas que serão realizadas. “O intuito é minimizar custeios do hospital, para isso vamos elaborar uma campanha diferente a cada mês dependendo da necessidade. Vejo o quanto as pessoas são solidárias e não medirão esforços para ajudar”.

O provedor em exercício, Sebastião Junior Ferreira, enalteceu essa atitude do setor e evidenciou que o hospital tem credibilidade. “Existe toda uma história e uma conduta criada em nome do hospital, somos uma instituição transparente e estamos passando por dificuldade como qualquer outra Santa Casa do país. Hoje, o hospital consome em média 50 litros de leite por dia e essas campanhas irão contribuir muito para o fechamento de contas, pois utilizaremos esse dinheiro para outras finalidades”.

Os interessados em criar campanhas em prol da Santa Casa de Jales devem entrar em contato com o setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3622-5003. Vale ressaltar que para segurança das pessoas que desejam doar, é necessário verificar junto com o organizador da ação, se ele está munido de um documento em papel timbrado e assinado pela responsável do setor de Captação.

Assessoria de Comunicação

Caroline Guzzo

Jornalista

MTb 71628/SP