Bolsonaro chega e, nos ombros do filho, critica o PT e a corrupção

No Aeroporto de Campo Grande, Jair Bolsonaro é recepcionado por cerca de 350 pessoas, maioria jovens (Foto: Fernando Antunes)

Chegando com 20 minutos de antecedência, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSCV-RJ) foi recepcionado por cerca 350 pessoas no Aeroporto Internacional de Campo Grande, segundo estimativa dos organizadores. Portando cartazes e faixas com dizeres como “Bolsomito”, os simpatizantes do parlamentar pediram e ele atendeu, fazendo um breve discurso, à saída do aeroporto. Usando o ombro do filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) como “palanque”, ele criticou o PT e o governo Dilma Rousseff (PT).

“A população precisa extirpar o PT da política”, discursou o polêmico deputado federal. Bem ao seu estilo, Bolsonaro também não economizou farpas aos políticos que se dizem contra a corrupção mas que adotam postura bem diferente. “Falam que são contra a corrupção, mas compactuam com ela”, disparou.

Bolsonaro defendeu a autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e elogiou o trabalho do juiz federal Sérgio Moro, do Paraná. Segundo ele, Moro vai colocar os ladrões na cadeia.

A chegada do vôo de Jair Bolsonaro estava previsto para chegar a Campo Grande às 13h50 mas o desembarque ocorreu por volta das 13h30. Do Aeroporto ele seguiu em carreata para o Grand Park Hotel, na Avenida Afonso Pena. Após almoçar, por volta das 16h ele concede entrevista aos jornalistas.

O deputado permanece até amanhã em Campo Grande, e na chegada, disse que gosta de Mato Grosso do Sul, onde durante seis anos morou em Nioaque, a 179 km de Campo Grande, quando serviu o Exército no Batalhão de Infantaria. Na recepção, boa parte dos manifestantes era jovens, entre eles alunos do Colégio Militar.

Jair Bolsonaro veio a Campo Grande participar do lançamento da pré-candidatura do coronel David, deputado estadual pelo PSC. O ato está marcado para às 9h dessa sexta-feira, no Golden Glass.