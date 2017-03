Apex-Brasil promove série de ações comerciais em grandes lojas japonesas

Projeto Be Brasil – Tasteful Life apresenta ao consumidor japonês produtos que demonstram o mais sofisticado da cultura brasileira

Brasília, 9 de junho de 2016. Os laços culturais, migratórios e comerciais que unem Brasil e Japão já celebram mais de 120 anos. As interseções se cruzam em diferentes áreas – a gastronomia japonesa no Brasil e a música brasileira no Japão são bons exemplos –, mas há vários pontos de interesse entre os dois países que mostram oportunidades ainda a serem exploradas. É por isso que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) acaba de lançar um programa em parceria com a importadora japonesa Ikemitsu Enterprises. É o Be Brasil – Tasteful Life, projeto que busca posicionar produtos com a cara do Brasil nas principais redes comerciais nipônicas por meio de ações em pontos de venda e estratégia de comunicação em redes sociais e mídia japonesa.

Com o apoio da Embaixada do Brasil no Japão, o projeto conta com numerosas frentes de atuação em curso. Desde o dia 30 de maio, há a venda de produtos brasileiros em 7 lojas de departamento da rede Sogo & Seibu. Marcas mais conhecidas como Osklen, Farm, Cia Marítima, Melissa, Havaianas, Colcci e Hope dividirão prateleiras com grifes mais exclusivas como Karin Feller, Cecília Prado, Cervera e João Sebastião. Na parte de alimentos, o destaque vai para bebidas como Amazonia Beer e Guaraná Antarctica, entre outros. No terraço da loja principal em Tóquio, Seibu Ikebukuro, foi instalado um agradável beer garden onde os visitantes podem experimentar bebida e comida brasileira.

“O grupo Sogo & Seibu é um dos pioneiros na promoção do Brasil. Desde 2013, tem organizado a ação Oi! Brasil. A cada edição, a empresa empreende uma pesquisa intensa para trazer ao Japão produtos diferenciados, bem como atrativos culturais, que apresentem o modo de vida dos brasileiros. O retorno tem sido muito positivo na introdução e na divulgação de uma imagem moderna do País”, afirma o embaixador do Brasil em Tóquio, André Corrêa do Lago, que participou do lançamento da ação na rede.

Na primeira semana de junho, artigos nacionais foram comercializados na loja de departamento de uma das mais influentes redes do Japão, o Isetan de Tóquio. Lá, além de itens de marcas como Penalty, Francesca Romana Diana, chocolates Amma e vinho Pizzato, obras de Maurício de Sousa e produtos da marca Ayrton Senna estiveram à venda. Os clientes puderam fazer degustação dos produtos antes de levá-los para casa. “Consideramos importante mostrar um pouco de múltiplas facetas da cultura brasileira. Queremos reforçar que qualidade, inovação e sustentabilidade são atributos prioritários nos produtos que fabricamos”, explica a gerente de Negócios da Apex-Brasil, Márcia Nejaim.

Ações são resultado de vinda de compradores ao Brasil

Para que os produtos chegassem ao Japão, Apex-Brasil e Ikemitsu promoveram uma série de missões com vindas de potenciais compradores japoneses ao Brasil. Este tipo de investimento faz parte das estratégias de promoção de exportações regularmente utilizadas pela Agência para atrair empresários estrangeiros ao país e fomentar a comercialização de seus produtos e serviços pelo mundo. Assim, entre fevereiro e maio de 2016, um total de seis grandes importadoras dos segmentos de interesse do projeto Be Brasil vieram conhecer as empresas brasileiras e negociar suas compras.

Quatro representantes da Isetan negociaram com 24 marcas brasileiras um valor de mais de US$ 7,5 milhões em expectativas de negócios para os próximos 12 meses. Já no projeto comprador de alimentos e bebidas que ocorreu durante a Feira APAS, realizada em maio em São Paulo, as empresas Wing Ace, Fruta Fruta e Ikemitsu fecharam um total de US$ 1,7 milhões. A rede de supermercados AEON, que também esteve na cidade, estima compras para os próximos 12 meses de US$ 1,2 milhão. Na área de calçados, uma missão realizada pela Makoto International também em maio tem a estimativa de importar o equivalente a U$ 50 mil de companhias voltadas ao público feminino.

Ao longo dos próximos cinco meses, há outras ações previstas dentro do projeto com o intuito de manter o Brasil ao alcance do público japonês. Uma série de produtos gastronômicos serão comercializados em seis redes e centenas de supermercados japoneses. Além disso, em agosto, a Embaixada do Brasil promove a “Brazilian Food Exhibition”, evento de uma semana para promoção das novas tendências em consumo brasileiras para compradores e formadores de opinião locais. O evento contará com cooking shows e temakerias que demonstrarão os interessantes resultados da fusão das duas cozinhas.

