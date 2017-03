10 cientistas de destaque na América Latina são nomeados Pew Fellows

FILADÉLFIA, 9 de junho de 2016 – A organização The Pew Charitable Trusts anunciou hoje os seus mais novos membros da área de Ciências Biomédicas na America Latina (Pew Latin American Fellows).

Dez jovens e inovadores cientistas da América Latina receberão dois anos de financiamento para realizar suas pesquisas em laboratórios e instituições acadêmicas nos Estados Unidos. Os novos Fellows são procedentes da Argentina, Brasil, Chile e México. Os objetos de pesquisa contemplados abrangem temas como estudo da neurobiologia do paladar, e a identificação de genes que controlam o crescimento das plantas.

Os Fellows terão como mentores alguns dos mais renomados pesquisadores em Ciências Biomédicas dos Estados Unidos, inclusive antigos membros do Programa Pew Scholars.

“O Programa Pew Latin American Fellows nasceu do desejo de muitos de nossos alunos de intercambiar conhecimento e colaborar com profissionais de outros países”, declarou Rebecca W. Rimel, presidente e CEO da Pew. “Os indivíduos selecionados hoje embarcam em carreiras emocionantes que ultrapassarão fronteiras na área de Ciências Biomédicas e se unirão a uma rede de cientistas cujos trabalhos têm o potencial de melhorar a saúde humana e o bem-estar em todo o mundo.”

Um elemento essencial do programa é o prêmio adicional dados aos Fellows que retornam a seu país de origem e estabelecem laboratórios de pesquisa independentes. Cerca de 70% dos antigos Fellows aproveitaram essa oportunidade e estão aplicando a capacitação recebida nos Estados Unidos para criar a infraestrutura necessária e promover o desenvolvimento científico na região.

“O programa identifica há 25 anos os alunos pós-graduados mais promissores na América Latina e lhes oferece oportunidade de capacitação avançada nos laboratórios mais renomados dos Estados Unidos”, comentou Torsten N. Wiesel, M.D., laureado em 1981 com o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, e membro do comitê nacional do programa Pew Latin Americacn Fellows. “Muitos Fellows ocupam posições de liderança em universidades e instituições de pesquisa na América Latina, onde inspiram e promovem novas gerações de pesquisadores biomédicos.”

Os Fellows latino-americanos de 2016 e seus respectivos mentores nos Estados Unidos são:

Rodrigo A. Aguilar, Ph.D.

Laboratório de Jeannie T. Lee, M.D., Ph.D.

Massachusetts General Hospital

Biologia molecular

Vinicius de Andrade-Oliveira, Ph.D.

Laboratório de Yasmine Belkaid, Ph.D.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health

Imunologia

José A. Cánovas, Ph.D.

Laboratório de Charles Zuker, Ph.D.

Columbia University

Neurociências

Daiana A. Capdevila, Ph.D.

Laboratório de David P. Giedroc, Ph.D.

Indiana University

Microbiologia

Silvina A. del Carmen, Ph.D.

Laboratório de Carla V. Rothlin, Ph.D.

Yale University

Imunologia

Ileana Licona, Ph.D.

Laboratório de Ruslan Medzhitov, Ph.D.

Yale University

Imunologia

Guilherme A. P. de Oliveira, Ph.D.

Laboratório de Edward H. Egelman, Ph.D.

University of Virginia

Biologia estrutural

Priscilla C. Olsen, Ph.D.

Laboratório de Michel C. Nussenzweig, M.D., Ph.D.

The Rockefeller University

Imunologia

Daniel Rodríguez-Leal, Ph.D.

Laboratório de Zachary B. Lippman, Ph.D.

Cold Spring Harbor Laboratory

Biologia molecular; genética

Cecilia A. Silva-Valenzuela, Ph.D.

Laboratory of Andrew Camilli, Ph.D.

Tufts University School of Medicine

Biologia molecular; microbiologia

Acesse a página do programa para ler os resumos completos dos Fellows e saber mais informações sobre o programa.

Iniciado em 1990, o Programa Latin American Fellows é parte da estratégia da Pew de investir em jovens cientistas que estão explorando temas fundamentais para a promoção da saúde humana. As novas turmas do Pew-Stewart Scholars para Pesquisa do Câncer e do Programa Pew Scholars nas Ciências Biomédicas também foram anunciadas hoje.

A Pew Charitable Trusts é impulsionada pelo uso do conhecimento na resolução dos problemas mais desafiadores. Para mais informações, acesse www.pewtrusts.org.

