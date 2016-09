Shanghai Disney Resort comemora Historic Grand Opening como o Primeiro Disney na China continental

A 60 anos de história de criatividade, inovação e Storytelling traz Disney Magic a um resort que é distintamente chinesa

XANGAI, 16 de junho de 2016 – Shanghai Disney Resort, o primeiro resort da Disney na China continental e o sexto a nível mundial, comemorou seu histórico Grand Abertura hoje, culminando um dos projectos mais ambiciosos da Disney de todos os tempos. A maravilha e imaginação da Disney cumprimentou o povo da China em novas formas mágicas como os portões se abriram para Xangai Disneyland, um parque temático como nenhum outro com o maior castelo, o mais alto em qualquer parque da Disney, a primeira terra temático-pirata e Disney tecnologicamente mais parque avançado até à data.

Bob Iger, presidente e CEO da The Walt Disney Company, comemorou a abertura do destino de férias one-of-a-kind com milhares de convidados ilustres, celebridades e autoridades chinesas. Shanghai Disney Resort reflete 60 anos de história da Disney de inovação, criatividade e contar histórias, de uma forma que é autenticamente Disney e distintamente chinês.

“A inauguração do Shanghai Disney Resort é uma celebração da criatividade e colaboração, um triunfo da imaginação e da inovação, e uma prova da forte parceria entre a Disney e na China”, disse Iger. “Juntos, criamos um destino extraordinário, um lugar mágico único em todo o mundo, onde o Oriente encontra o Ocidente, o passado encontra o futuro, e tudo é possível para aqueles que acreditam. É nossa sincera esperança de que este lugar espectacular irá inspirar maravilha e criar alegria para o povo da China para as gerações vindouras “.

Honrando a parceria Disney-chinesa, que criou este resort, Iger e funcionários chineses cortar uma fita-vermelho e dourado para dedicar Xangai Disneyland, o parque temático magnífica do resort. Juntando Iger foram Wang Yang, CPC Politburo membro e Estado o vice-premiê Conselho, e Han Zheng, CPC Politburo membro e Secretário do Partido de Xangai. Iger também compartilhou uma saudação semelhante ao Walt Disney disse no dia de abertura para a Disneyland original, em 1955: “Para todos os que vêm a este lugar feliz, bem-vindo.”

A Disney desenvolveu o Resort em uma joint venture com o Grupo Shendi. Fan Xiping, presidente m Shendi Group, disse em um comunicado: “Depois de cinco anos de esforços conjuntos, os parceiros da China e os Estados Unidos criaram mágica juntos no processo de combinação de padrões globais e as melhores práticas locais, integrado com cada um. outra e estabeleceu a confiança mútua e uma comunicação eficaz. a jovem equipa tenha aprendido e crescido no processo, pondo em jogo cheio o seu papel de guia local. a equipe trabalhou em estreita colaboração com a Disney no desenvolvimento e construção de Xangai Disneyland eo resort, em conjunto construir o mais alto e maior castelo da Disney no mundo, e prestação de serviços de qualidade aos nossos clientes. dedicação e empenho dos membros da equipe tornam um capítulo inesquecível em suas vidas. “

A cerimônia Grand Opening marcou o momento com a música, pompa e um fluxo de personagens da Disney, de Mickey Mouse e Branca de Neve para Baymax e Jack Sparrow, na frente do icónico Enchanted Storybook Castle. Um coro multi-geracional realizada uma única versão da canção da Disney, “When You Wish Upon a Star”, dispostos em um estilo chinês para refletir o equilíbrio da magia da Disney e do espírito cultural da China em Shanghai Disney Resort. A cerimônia também contou com seis artistas segurando enormes, ventiladores coloridos para representar os seis terras de Xangai Disneyland.

Shanghai Disney Resort está cheia de histórias envolvente da Disney, atrações emocionantes, entretenimento ao vivo espetacular e experiências de tomada de memória destinados a inspirar e encantar os clientes chineses. O destino de férias de classe mundial inclui um parque temático mágico com seis áreas temáticas, dois hotéis de design imaginativo, um shopping Disneytown e distrito de jantar e Star Park área recreativa Desejando.

Primeiros convidados oficiais Descubra emoções de Xangai Disneyland

Dezenas de milhares de pessoas entraram Xangai Disneyland no dia de sua abertura grande para explorar as atracções de classe mundial e entretenimento ao vivo spectaculars-muitos que estão sendo oferecidos pela primeira vez em um parque temático da Disney. Milhares de convidados visitaram Star Park área do resort Desejando recreativo e Disneytown, uma vibrante distrito de varejo, restaurantes e lojas que é a casa do Walt Disney Grand Theatre, onde os hóspedes podem experimentar a primeira produção em mandarim do musical da Disney bateu o Rei Leão. Essas áreas, juntamente com dois hotéis da Disney imaginativamente temáticos, oferecem aos hóspedes um destino completo das férias com algo para todos, jovens e velhos, rapazes e raparigas, famílias e convidados multi-geracionais.

O grande evento de abertura de três dias também incluiu duas ocasiões de tapete vermelho: estréia da primeira produção em mandarim de O Rei Leão de terça-feira, mostrando agora no Walt Disney Grand Theatre e concerto de gala de quarta-feira com artistas da celebridade em Evergreen Playhouse em Xangai Disneyland.

Shanghai Disney Resort oferece algo para todos

Shanghai Disney Resort oferece uma variedade de experiências mágicas, de emocionantes aventuras e entretenimento original para alimentos e bebidas temáticos, jardins paisagísticos e novos lugares para os hóspedes para jogar, relaxar e sonhar.

As seis áreas temáticas de Xangai Disneyland convidar pessoas para entrar em novos mundos de imaginação e fantasia. Aventura Isle submerge os hóspedes num mundo perdido recém-descoberto. Os jardins da Imaginação celebra as maravilhas da natureza e da alegria da imaginação com uma decoração extravagante e espaços interativos. Mickey Avenue é a primeira entrada principal em um parque temático da Disney que é inspirado pelas personalidades coloridas de Mickey Mouse e seus amigos. Tomorrowland é um lugar de possibilidades ilimitadas, onde a promessa de amanhã parece mais brilhante do que nunca. Treasure Cove é a primeira terra pirata-temático em um parque da Disney, um lugar para se juntar as aventuras do Capitão Jack Sparrow e Davy Jones. A maior de todas as terras, Fantasyland, é inspirado em filmes de animação e abriga o majestoso Enchanted Storybook Castle-o mais alto, maior e mais interativo castelo da Disney no mundo de Disney.

Ao lado do parque temático é Disneytown, que possui cerca de 50 locais de compras e refeições internacionais em cinco áreas únicas. A World of Disney Store, o primeiro na Ásia, oferece um conjunto abrangente de produtos Disney, com produtos desenhados especialmente para Shanghai Disney Resort eo Grand Opening. O luxuoso Walt Disney Grand Theatre, também em Disneytown, agora está jogando o Mandarin estréia do musical de sucesso da Disney, O Rei Leão, um evento bilhete separadamente.

Os hóspedes podem continuar a sua experiência da Disney em dois hotéis do resort, o elegante Xangai Disneyland Hotel e lunático Toy Story Hotel. Os hotéis temáticos são convenientemente localizado perto de Xangai Disneyland e prometem uma diversão, estadia relaxante.

Perto dos hotéis e Disneytown está desejando Star Park, que oferece aos hóspedes a oportunidade de desfrutar de uma tranquila vegetação, um caminho a pé 2,5 km e um lago reluzente, com cerca de 500.000 metros quadrados abertos ao público.

Incorporando características únicas que os hóspedes chineses vão reconhecer e apreciar, Shanghai Disney Resort oferece uma experiência distinta da Disney que reflete a beleza e identidade única da China-da cozinha tradicional jantar regional e performances acrobáticas chinesas, à arquitetura Shikumen em projetos Disneytown e Zodíaco chinês hoje no Jardim dos Doze amigos.

Em todo o resort, os hóspedes irão encontrar uma outra diferença da Disney distinguir: hospitalidade e serviço ao cliente de renome entregues pela Disney membros do elenco.

Sobre Shanghai Disney Resort

Shanghai Disney Resort é um destino de entretenimento para a família de classe mundial, imaginado e criado especialmente para o povo da China. Ideal para visitas de vários dias, o resort é composto por Xangai Disneyland, um parque temático com experiências mágicas para hóspedes de todas as idades; dois hotéis ricamente temáticos; Disneytown, uma organização internacional distrito de compras, restaurantes e entretenimento; e Desejando a estrela Park, uma área de lazer com jardins pacíficos e um lago cintilante. hotéis do resort são o elegante, 420- sala de Xangai Disneyland Hotel eo lúdico, 800-sala de Toy Story Hotel.

Shanghai Disney Resort é uma joint venture entre a The Walt Disney Company e Shanghai Shendi Grupo composto por duas empresas proprietário (Shanghai International Theme Park Company Limited e Shanghai International Theme Park Associated Instalações Company Limited) e uma empresa de gestão (Shanghai International Theme Park e Resort Gestão Companhia limitada). Shanghai Shendi Group detém 57% das ações e Disney detém os restantes 43% das ações das empresas proprietárias. Disney tem uma participação de 70% e Shanghai Shendi Group tem uma participação de 30% na empresa de gestão de joint venture. A empresa de gestão é responsável por criar, desenvolver e operar o resort em nome das empresas proprietárias.

