15º JET WAVES WORLD CHAMPIONSHIP: AUGUSTO RIBAS, UM DOS NOVOS TALENTOS CONFIRMADOS EM SALVADOR

Além dos principais nomes da modalidade do Brasil e exterior, o 15º Jet Waves World Championship (campeonato com manobras de jet ski nas ondas), também contará com a presença de jovens talentos e um deles é o paranaense Augusto Ribas, que competirá na categoria Stand Up Amador. As disputas serão realizadas de 15 a 17 de julho, na praia Stella Maris, em Salvador (BA) e também válida pela quarta etapa do Circuito Mundial.

Ribas que pratica a modalidade há dois anos explicou que está empolgado em participar do evento. “Desde pequeno sou vidrado em acompanhar as etapas brasileiras do Circuito Mundial. Elas eram realizadas no Estado de Santa Catarina, próximo de onde moro e agora irei competir. Quero aproveitar a oportunidade de fazer baterias ao lado de pilotos já consagrados dentro do esporte e assim absorver ao máximo tudo o que puder. Evidentemente que também vou para a Bahia com objetivo de conseguir bons resultados e me empenharei ao máximo para isso”, ressaltou o paranaense que gosta de treinar na praia Brava, próximo ao Balneário Camboriú, ou em praias do Litoral Paranaense.

Revelou que tem alguns pilotos que considera referência na modalidade. Um deles é o baiano Bruno Jacob, que atualmente ocupa o terceiro lugar no Circuito Mundial e disputará o 15º Jet Waves World Championship. “Ele vem mostrando muita amplitude e técnica nas etapas do circuito. Entre os pilotos internacionais, destacou o norte-americano Ross Champion, que já foi campeão do circuito e o francês Pierre Maixent, que soma seis títulos mundiais, vários deles conquistados no Brasil. “Os dois faziam baterias de arrepiar, com muitas variações de blackflips”, recordou.

O paranaense considera que no 15º Jet Waves World Championship será fundamental arriscar, procurar fazer o máximo, enfrentando as ondas, tentando conseguir a maior amplitude possível, sem se descuidar da técnica. Como não conhece a praia Stella Maris, pretende chegar com alguns dias de antecedência a Salvador, para treinar e se adaptar as condições do mar. Informou que utilizará um equipamento de 1.000 cilindradas com quase 200hp, o motor é Dasa e o casco ainda não definiu entre o Lenizone ou um Rickter de autoria do Rick Roy, ambos cascos curtos, leves e reforçados com fibra de carbono e Kevlar. Essa definição será até o final desta semana.

Ribas explicou que tem acompanhado as etapas do Circuito Mundial, através de vídeos ou por LiveStream e considera que a modalidade está evoluindo. “Os pilotos têm inovado muito e ‘voando’ cada vez mais alto. As variações de Barrel Roll e de Backflip chegam a impressionar qualquer pessoa. É de uma plasticidade que encanta”, avaliou.

O 15º Jet Waves World Championship tem a organização da FER (Federação de Esportes Radicais), com supervisão da IFWA (International FreeRide WaterCraft Association). Os apoios são da Ventura Marine – Água de Coco Obrigado – Wamiltons Customs – Grand Hotel Stella Maris – AMF Racing – Pro Rider – Hydro Turf – DASA – Tigercraft – Prefeitura Municipal de Salvador – Racu Photo – ProNautica – Jacob Adventure.

