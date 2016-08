Mandaê gera economia média de R$ 25 mil ao ano para pequenos empreendedores do e-commerce brasileiro

Por meio de solução logística, startup possibilita que diferentes e-commerces entreguem os produtos vendidos sem precisar se afastar da operação e sem custos com embalagens

Com a Mandaê, startup que coleta, empacota e distribui produtos Brasil afora, um e-commerce pode economizar, em média, R$ 25.349 e 329 horas anualmente. Esse é o resultado de um levantamento feito pela empresa com seus clientes, de segmentos diversos. “Descobrir como reduzir os custos com logística para um e-commerce é o principal desafio enfrentado pelo pequeno empreendedor”, afirma Marcelo Fujimoto, cofundador da startup. Estoque e manuseio são os principais responsáveis pelos custos, chegando a 37,4% dos gastos destes empreendedores, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Entre os e-commerces pesquisados, a Mandaê ouviu O Círculo de Diana, que vende produtos delicados e que, apesar das longas horas gastas com o empacotamento de cada produto vendido – eram cerca de 109 horas por mês –, a taxa de quebra era de 20%. Ao se tornar cliente da Mandaê, a O Círculo de Diana conquistou uma economia mensal de R$ 2.906 além de não precisar gastar nenhum minuto com essa atividade – anualmente, a economia é de R$ 34.867 e de 1.305 horas de trabalho (ou 54 dias e meio). E ainda, com a Mandaê, a taxa de quebra foi reduzida em 98%.

Já Roberta Kairalla, fundadora da Nanus Store, e-commerce de objetos para decoração, prometeu a si mesma que não cometeria o mesmo erro do seu negócio anterior: despachar todos os produtos vendidos sozinha. “Gastava muito com caixas e um tempo precioso empacotando e nas filas dos Correios”, afirma. “Antes de conhecer a Mandaê, quando comecei a Nanus Store, estava decidida a vender meus quadros em um espaço reservado no salão de cabeleireiro que tenho. Se não fosse essa solução logística, eu nunca teria comercializado meus quadros e estaria crescendo do jeito que estou. A Nanus só existe por causa da Mandaê”, conta a empreendedora.

Com a Mandaê, Roberta economiza R$ 2.150 por mês nos custos logísticos do e-commerce, que dá R$ 25.8000 por ano. A economia de tempo também é expressiva: 266 horas por ano ou 22 horas por mês. “Em meu e-commerce anterior, às quartas-feiras, meu pai deixava a agenda livre em seu consultório de odontologia para me ajudar a empacotar as encomendas tamanho o trabalho que tinha.” Para se ter uma ideia: em média, os clientes da Mandaê reduziram em até 55% os gastos com logística no ano de 2015.

NOVO SITE

O principal canal da Mandaê está de cara nova. Com novas funcionalidades, o site da startup tem como objetivo facilitar o dia a dia de empreendedores, empresas e clientes pessoas físicas. Por meio de pesquisas e de conversas presenciais com seus clientes, a Mandaê chegou a um site novo, simplificado e repleto de novas ferramentas.

Entre as novidades está a calculadora que aponta quanto é possível economizar ao ano utilizando a Mandaê. Uma empresa que envia, por exemplo, cem encomendas ao mês, economiza R$ 7.800 com embalagens e 260 horas para empacotar esses produtos. E a partir de agora, todo cliente da Mandaê poderá enviar um e-mail ao seu destinatário informando quando uma mercadoria for postada. Além disso, a mensagem poderá conter também o código de rastreamento do produto.

Dezenas de milhares de itens vendidos online, horas intermináveis montando caixas, empacotando e postando. Essa foi a experiência anterior de Karim Hardane (30 anos) e de Marcelo Fujimoto (38) operando uma loja de e-commerce. E assim, eles pensaram: “Como seria bom se a gente não tivesse que se preocupar com a parte logística do nosso negócio”.

Então eles começaram a pensar em como usar essa experiência para simplificar o processo de envio, a fim de permitir que outros vendedores focassem seus esforços na expansão de seus negócios ao invés de se preocupar com os envios. Assim, em 2014 surgia a Mandaê, uma startup especializada em embalar e enviar vários tipos de objetos, sejam roupas, eletrônicos e até pinturas.

O negócio tem tanto potencial que chamou a atenção de Qualcomm Ventures, Monashees Capital e Valor Capital. Além desses reconhecidos fundos, o ex-CEO da DHL Express USA, Hans Kickler, também apostou na marca. Com esses investidores, a Mandaê já recebeu R$ 15 milhões de aportes e não descarta próximas rodadas de investimentos.

Sobre a Qualcomm Ventures

Fundo de investimentos que já apostou em grandes empresas no Brasil como 99Taxis e Loggi.

Sobre a Monashees

A Monashees é o fundo de investimento mais atuante da internet brasileira, com participações em empresas digitais como a 99Taxis, Loggi, Enjoei e Elo7.

Sobre a Valor Capital

A Valor Capital é um fundo de investimento americano com foco no mercado brasileiro. Seus investimentos incluem participações em startups como a SontraCargo, Descomplica e Sieve.