Mauricio Lemes faz uma avaliação positiva das ações legislativas no semestre

Durante a sessão que marcou o início do recesso parlamentar na Câmara de Dourados, o vereador Mauricio Lemes realizou uma análise sobre os atos oficiais. Segundo ele, as ações foram positivas no mandato legislativo no primeiro semestre de 2016. Ele lembra que isso só foi possível devido ao trabalho da sua equipe, juntamente com a comunidade de cada bairro. “Quero externar minha gratidão pelo avanço e pela efetivação das prioridades. Unidos temos e fazemos a diferença”, afirma.

Segundo o parlamentar, os serviços não param mesmo nesse período. Mauricio afirma que tem trabalhado para criar alternativas e oportunidades, com compromisso social e econômico do município, garantindo o desenvolvimento independente de dissabores políticos. “Penso em ações a longo prazo, portanto, não são do meu domínio, são de domínio comum. Seja o eu ou outro que ficar ou passar pode dar continuidade aos projetos que desenvolvo”, diz.

Mauricio lembra das prioridades aos douradenses, com melhorias na saúde, na infraestrutura, segurança pública, como a Lei do Pancadão, no esporte, com ciclistas e o Rugby, e na geração de empregos e renda. Nas indicações desta segunda-feira (04/07), por exemplo, ele levou a público a preocupação com as unidades básicas de saúde, com a malha asfáltica, bem como o trânsito de Dourados.

O vereador afirma que continua lutando pelo bem de todos. Ele recorda, por fim, sobre a Lei do Food Truck, que fomentou a economia local e gerou um ótimo resultado a empreendedores e ao município, com novas chances de empregos. “Um exemplo disso é o sucesso de tantos empresários que me procuraram e hoje tem seu próprio negócio, como o Yumi Sushi, e até mesmo do food park em funcionamento na UFGD”, comenta.

Mauricio destaca que está sempre disponível para atender melhor os anseios das comunidades.

