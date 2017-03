“Cenas da Favela: As Melhores Histórias da Periferia Brasileira” é tema do Clube de Leitura do Sesc Vila Mariana

Com mediação de Ademiro Alves, o Sacolinha, a discussão proporciona conhecimento sobre o universo das favelas

No dia 28 de julho, quinta-feira, a partir das 19h30, o Clube de Leitura do Sesc Vila Mariana, trará ao debate a obra “Cenas da Favela: As Melhores Histórias da Periferia Brasileira”, organizada pelo escritor Nelson de Oliveira.

A atividade está integrada à programação do Convocar Urbanos, que propõe ações sobre o direito à cidade, considerando a convivência entre cidadãos, formas e funções, por meio das provocações ensejadas pelas obras e ações propostas. O debate será mediado pelo escritor Ademiro Alves, mais conhecido como Sacolinha, e acontecerá na Sala de Leitura da Unidade, de forma gratuita.

O Clube de Leitura é uma série de encontros mensais em que o público se reúne para compartilhar suas experiências literárias, dúvidas e impressões de leitura sobre as mais variadas obras. Trata-se de um espaço interativo, onde os amantes dos livros dividem suas bagagens literárias, sempre com a mediação de um profissional especializado no tema abordado.

Neste mês, o Clube de Leitura do Sesc Vila Mariana, abordará o livro “Cenas da Favela: As Melhores Histórias da Periferia Brasileira”. Com organização do escritor Nelson de Oliveira, “Cenas da Favela” é uma antologia de textos literários que traz contos, poemas e trechos de romances, além de outras histórias sobre o universo das favelas brasileiras.

Nelson de Oliveira, escritor premiado com o Casa de las Américas, reuniu textos de 24 autores de diversas gerações, sempre descrevendo cenas de homens e mulheres em situação-limite: solidão, crueldade, humor, sexo, lirismo. Os autores são: Alberto Mussa, Antônio Fraga, Carlos Drummond de Andrade, Carolina Maria de Jesus, Cecília Prada, Chico Lopes, Fernando Bonassi, Ferréz, João Antônio, João Anzanello Carrascoza, João Batista Melo, João Paulo Cuenca, Joca Reiners Terron, Luís Marra, Luiz Ruffato, Lygia Fagundes Telles, Marçal Aquino, Marcelino Freire, Nelson de Oliveira, Paulo Lins, Ronaldo Bressane, Rubem Fonseca, Sérgio Fantini e Wander Piroli.

Para mediar este encontro, contaremos com a participação de Ademiro Alves, mais conhecido como Sacolinha. Formado em Letras pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), é escritor, autor de romances e livros de contos, trabalhou na Secretaria de Cultura do Município de Suzano de 2005 a 2012, onde desenvolveu projetos de incentivo à leitura e de divulgação dos novos escritores. Prestou serviços para a Unesco e para o Ministério da Justiça no projeto “Uma janela para o mundo – Leitura nas Prisões”, nas penitenciárias de segurança máxima. Em 2013, lançou o livro “Como a água do rio”, pela editora carioca Aeroplano.

Para participar do Clube de Leitura, não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer ao local no horário da atividade.

Serviço:

Clube de Leitura

Obra: “Cenas da Favela: As Melhores Histórias da Periferia Brasileira”

Com Organização de Nelson de Oliveira

Mediação: Ademiro Alves (Sacolinha)

Dia 28 de julho, quinta-feira, às 19h30

Local: Sala de Leitura (5º andar – Torre A)

Duração: 120 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

