Jogos esportivos do Rio geram empregos no RIOSUL

Os jogos esportivos que o Rio de Janeiro vai receber têm gerado melhorias não só para a cidade, mas também oportunidades aos que estão à procura de emprego.

Com a proximidade do evento, diferentes lojas do RIOSUL Shopping Center estão em busca de pessoas para complementar a o quadro de funcionários, durante o período dos jogos, com chance de efetivação.

O Mc Donald´s, por exemplo, vai abrir 15 vagas temporárias para atendente de restaurante com chance de efetivação. Os interessados já podem entregar o currículo na loja.

A Renner pretende aumentar o seu quadro de funcionários em até 5%, com a contratação de 05 assistentes de vendas. Interessados devem ter segundo grau completo e disponibilidade de horários.

Os currículos já podem ser entregues na loja do shopping. A marca de óculos, Fuel, também possui uma vaga disponível para a função de vendedor.

Candidatos com fluência em língua inglesa terão preferência. Currículos podem ser enviados para o email: curriculoeyewear@gmail.com Ainda, a marca Authentic Feet, de calçados e artigos esportivos, está à procura 03 vendedores com domínio nas línguas inglesa ou espanhola e os currículos podem ser enviados para o e-mail: riosulflag@authenticfeet.com

RIOSUL Shopping Center:

Site: http://www.riosul.com.br/

Telefone: (21) 2122-8070

Endereço: Rua Lauro Müller, 116 – Botafogo