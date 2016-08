Feira de adoção de animais acontece no estacionamento do Shopping Campo Grande

Famílias terão oportunidade de conhecer e levar para casa seus futuros bichinhos de estimação

A 100% Pet, loja especializada em produtos e serviços PET, realiza no próximo sábado, 23, em parceria com o Shopping Campo Grande, uma grande feira de adoção de animais, com a participação das maiores ONGs de animais da cidade. Será das 14h às 17h, no estacionamento do shopping. O objetivo é facilitar a adoção de cães e gatos filhotes e adultos, que atualmente estão em abrigos, esperando por um lar definitivo.

De acordo com o organizador da feira, Luiz Fernando Torres, existem diversos estudos que comprovam que ter um bichinho de estimação faz bem à saúde e ao humor, além de muitos outros benefícios. E, ao adotar, você ainda está salvando uma vida do abandono e dos maus tratos. “Para quem sempre quis ter um cãozinho, talvez tenha chegado a hora. Para quem nem estava pensando nisso, por que não começar a planejar?”, argumenta.

Além da oportunidade de escolher seu novo animalzinho, haverá também diversão para as crianças com pula-pula e pipoca. As ONGs participantes da Feira de Adoção são o Abrigo dos Bichos, Fiel Amigo e Grupo Ammar. O evento conta com a parceria do Shopping Campo Grande, Endogard vermífugos, Coleiras Scalibor e Max Total Alimentos.

Os animais adotados serão todos entregues vacinados e vermifugados. Será no estacionamento azul do Shopping Campo Grande, próximo à entrada da C&A e do posto do Detran/MS.

Serviço:

Data: 23 de julho

Horário: das 14h às 17h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande – próximo à entrada da C&A e do posto do Detran/MS.

Fonte: Sato