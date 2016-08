Riachuelo Moda Casa lança coleção Chaves e Chapolin Colorado

A marca é a única com licenciamento da série para comercializar produtos de decoração

Riachuelo Moda Casa apresenta coleção exclusiva inspirada nos personagens mais emblemáticos da década de 70, Chaves e Chapolin Colorado. Protagonizados pelo ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito, as séries infantis fizeram sucesso no mundo inteiro e o consagrou como um dos mais respeitados comediantes do mundo. A novidade estará disponível a partir de agosto em lojas selecionadas da marca, presente em todo o Brasil.

A coleção é composta por toalha de praia, capacho, avental, jogo americano e almofada. Para os fãs dos seriados, há mais de 30 anos no ar, Riachuelo oferece peças com estampas diversas como o Chaves, Quico, Seu Madruga, Dona Florinda e Chapolin Colorado, além da famosa ‘Marreta Biônica’ do herói trapalhão.

Sobre a Riachuelo

Agilidade na produção e rapidez na distribuição. São esses os fatores que garantem a Riachuelo o posto de maior empresa de moda do Brasil e referência no setor de fast fashion. Com o maior parque fabril da América Latina, a empresa cria e produz suas coleções feminina, masculina, infantil, de moda casa e acessórios, sempre tendo como referência as últimas tendências das passarelas internacionais. Atualmente, a rede possui mais de 22 milhões de clientes no cartão Riachuelo e mais de 287 lojas próprias espalhadas pelo Brasil.

