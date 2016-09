Simpósio SAE BRASIL discute novas tecnologias em motores e transmissões

Na corrida pelo atendimento das metas de eficiência energética, a indústria aposta em diferentes estratégias para reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Discutir as principais tendências em motores e transmissões para o mercado brasileiro é a proposta do 14º Simpósio SAE BRASIL de Powertrain, que reunirá representantes de montadoras, fornecedores e universidades nos dias 1º e 2 de agosto, no Parque Tecnológico de Sorocaba, Interior de São Paulo.

Durante os dois dias, o encontro contará com programações simultâneas, uma focada em motores ciclo Otto e outra em sistemas de transmissões automotivas.

Motores – No primeiro dia, serão apresentadas tendências com foco em aumento de eficiência energética, como adoção de motores cada vez mais compactos (em muitos casos, com redução do número de cilindros) e inovações integradas para a obtenção da máxima eficiência do powertrain. No mesmo dia, haverá painel sobre veículos híbridos, em que montadoras abordarão inovações para aplicação imediata no mercado assim como aplicação futura. Uma das apresentações abordará motor “range extender”, que tem como única função alimentar a bateria para aumentar a autonomia de veículos, cujas rodas são movidas apenas pelo motor elétrico. No segundo dia, haverá três painéis sobre motores turbo, pesquisa e desenvolvi mento e emissões.

Transmissões – O primeiro dia contará com cursos técnicos que abordarão temas como fundamentos para o desenvolvimento das transmissões de veículos híbridos e elétricos. Também haverá sessões técnicas que visam intensificar a dinâmica do evento por meio da interação do público com as tecnologias apresentadas durante o simpósio. Tais atividades mostrarão um sistema aprimorado de troca de marchas, estratégias de calibração de transmissões automáticas e sistemas para redução da vibração torcional no trem de potência. No segundo dia, haverá três blocos temáticos. O primeiro abordará soluções em sistemas de transmissão, a exemplo de novas estratégias em transmissões automatizadas para veículos pesados e a evolução das transmissões híbridas. O segundo bloco mostrará inovações em componentes como materiais para engrenagens e sistemas de troca de marchas. O último bloco apresentará as tendências na área.

Organizado pela Seção Regional Campinas da SAE BRASIL, o 14º Simpósio SAE BRASIL de Powertrain tem o patrocínio da BorgWarner, Bosch, Continental, Eaton, FPT Industrial, Schaeffler Brasil e STÄUBLI. O encontro conta com o apoio da Afeevas (Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul) e do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva).

“Os simpósios da SAE BRASIL elevam o debate, aprofundam o conhecimento tecnológico e preparam os profissionais da engenharia para os desafios competitivos atuais e futuros”, afirma Frank Sowade, presidente da SAE BRASIL.

PROGRAMAÇÃO DE MOTORES

1º DE AGOSTO

08h – Abertura

PAINEL “TECNOLOGIAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”, com moderação de Henrique Pereira, consultor de Engenharia Automotiva da ‎HBP Consulting.

8h20 – Palestra “Integração Motor e Transmissão para Eficiência Energética”, com Guilherme Antonio Machado, engenheiro mecânico da Fiat.

9h – Palestra “Extreme Downsizing for Gasoline Engines”, com Oliver Ruetten, diretor técnico da FEV.

9h40 – Palestra “Lubrificantes para Economia de Combustível nos Carros de Passeio”, com José Luis Duran, gerente de Serviço Técnico da YPF, e Ramiro Ferrari, diretor executivo da YPF.

10h50 – Palestra “Novo Motor da PSA PureTech 1.2 L, 3 Cyl”, com Nelson Cró, engenheiro de Produto – Concepção e Calibração de Motores da PSA.

11h30 – Palestra “Redução de Emissões por meio do Gerenciamento Térmico de Combustível para Motores Flex Fuel”, com Fabio Moreira, gerente de P&D da MAHLE, Alexandre Rezende, diretor de Engenharia – Sistemas de Motor da Continental, e Miguel Zoca, gerente de Aplicação do Produto da Umicore.

13h40 – Palestra “Entrada de Novas Tecnologias Visando Economia de Combustível”, com Victor Silva, analista sênior da IHS.

14h20 – Palestra “Variable Intake System”, com Erlon Rodrigues, analista de Produto da FCA.

PAINEL “VEÍCULOS HIBRIDOS”, moderado pelo engenheiro Ricardo Takahira.

15h30 – Palestra “Development of a Range Extender Engine”, com Marcos Clemente, gerente de P&D da MAHLE Powertrain.

16h – Palestra “Novas Tecnologias de Propulsão”, com Roberto Braun, gerente geral de Relações Governamentais da Toyota do Brasil.

16h30 – Palestra “Volkswagen Golf GTE: Plug-in Hybrid Powertrain Technology”, com Roger Guilherme, gerente da Volkswagen.

17h30 – Encerramento.

2 DE AGOSTO

08h15 – Abertura

PAINEL “SOLUÇÕES TURBO”, com moderação de Celso Samea, gerente de Produto da PSA.

8h30 – Palestra “A New Generation of Turbochargers for Gasoline Engines for E100 Fuel Capability and High Pulsation Requirements for Wastegate Control”, com Rolf Sauerstein, gerente de Validação da BorgWarner.

9h – Palestra “Optimized Turbo Design for Passenger Car”, com Pierre-Jean Cancalon, gerente técnico da Honeywell.

PAINEL “P&D EM MOTORES DE COMBUSTÃO”, com moderação de Francisco Nigro, professor da POLI-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo)

11h – Palestra “Conversion of a Diesel Engine to Operate with HCCI of Wet Ethanol in One of the Cylinders”, com Mario Martins, professor da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria).

11h30 – Palestra “Resultados do Consórcio de P&D – Triboflex com Objetivos Industriais”, com Amilton Sinatora, professor do LFS-USP (Laboratório de Fenômenos de Superfície da Universidade de São Paulo).

12h – Palestra “São Paulo University Research in Superlubricity and Coated Bores”, com Eduardo Tomanik, professor doutor do LFS-USP.

PAINEL “EMISSÕES EM MOTORES FLEX-FUEL”, com moderação do engenheiro Fausto Neves.

14h30 – Palestra “Impacto dos Diferentes Ciclos de Emissões em Veículos PL6”, com Eduardo Quadros, engenheiro de Desenvolvimento da Continental.

15h – Palestra “Partida a Frio em Motores GDI Flex Fuel – Desafios e Soluções”, com Rafael Licen Santos, coordenador de Projeto da AVL.

15h30 – Palestra “RDE e os Desafios para a Implementação no Mercado Brasileiro”, com Denise Pomaleski, gerente de Engenharia de Aplicações da Bosch.

16h30 – Encerramento.

PROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSÕES

1º DE AGOSTO

08h – Abertura

08h20 – Curso “Dinâmica de Veículos Híbridos”, com Ludmila Correa de Alkmin e Silva, professora da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas).

09h20 – Curso “Drive – DCT Transmission Control Strategies”, com Edgard Assis, supervisor de Engenharia da Ford.

10h50 – Curso “Reflexões Sobre os Fundamentos da Mecânica dos Sólidos Aplicáveis a PWT”, com Gustavo Donato, professor e pesquisador da FEI.

11h50 – Curso “Mechanical Treatment – Influence of Shot Peening of Gears Residual Stress Profile”, com Ronnie Rego, professor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

13h50 – Café Interativo.

15h30 – Curso “Differential Eletronic Locker Technology”, com Henrique Uhl, gerente de Estratégia do Produto da Eaton.

17h – Encerramento.

2 DE AGOSTO

08h40 – Abertura

BLOCO “CONCEITOS DE TRANSMISSÃO: AT, CVT E TVD”

9h – Palestra “Sistema de Controle Inteligente de Tração para Veículos Comerciais Pesados”, com Egídio Correia, gerente de Produto da Meritor.

9h20 – Palestra “Evolução das Transmissões Hibridas para Veículos de Passeio”, com Demetrio Vettorazzo, chefe adjunto de Engenharia de Transmissão da General Motors.

10h – Sessão de debate.

BLOCO “COMPONENTES DE TRANSMISSÃO: ACTUATION, DOG CLUTCH E NVH”

11h – Palestra “Sealing and Gasket Concepts – Sabó”, com Roberto Kenji Hayashi, gerente de P&D da Sabó.

13h – Palestra “Investigação de Clunk Noise por meio de Modelo Torcional”, com José Piva, engenheiro-chefe da Eaton.

13h30 – Palestra “Aços para Engrenagens e Tratamentos Termoquímicos”, com Rodrigo Magnabosco, professor da FEI.

15h – PAINEL “FÓRUM ABERTO DE TECNOLOGIA: INOVAÇÃO, TENDÊNCIAS, MANUFATURA E SEGURANÇA”

Palestra “Customer Insights & Global Trends in CV Powertrain”, com Fabio Ferraresi, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Power Systems Research.

Palestra “Desenvolvimento Globalizado de Produto Customizado para o Mercado Brasileiro”, com Rafael Werneck, gerente de Engenharia do Produto – Automação de Transmissão da Eaton.

Palestra “Parceria entre Empresas e Universidades para a Evolução da Educação no Brasil”, com Roberto Bortolussi, professor da FEI.

Palestra “Driveline/ Transmission – Off-Road Vehicles”, com Silvio Furtado, diretor de Negócios para a América do Sul da ZF.

Sessão de debate.

17h – Encerramento.

14º Simpósio SAE BRASIL de Powertrain

Data: 1º e 2 de agosto de 2016

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba – Avenida Itavuvu, 11.777, Distrito Industrial Zona Norte, Sorocaba – SP