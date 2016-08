A depressão infantil atrapalha a criança na escola?

Livro ensina leitores a repensarem e transformarem atitudes através de comportamentos mais positivos

O que são as emoções? Seriam elas a expressão de nossos sentimentos? No livro Educação Emocional, os autores Emídio e Marislei Brasileiro fornecem um verdadeiro manual de sobrevivência para a vida ao discutirem como as emoções influem nos relacionamentos amorosos, na vida familiar, na educação dos filhos e em diversos outros contextos.

Em quatro capítulos, os autores respondem a 400 perguntas relacionadas ao uso racional e inteligente das emoções, desde aquela sentida pelos pais ao receberem a notícia da gravidez, passando pela infância, adolescência, juventude, vida adulta até a velhice. Como aprender a dizer não aos filhos? O que fazer quando eles não se interessam em estudar? Como alcançar o equilíbrio no relacionamento com o parceiro? E ainda, como lidar com sentimentos negativos como a depressão, o mau humor, a preguiça e o medo?

Existem emoções que intensificam e outras que diminuem nosso prazer em viver. Separar umas das outras é tarefa que hoje ganha um status de disciplina indispensável na vida diária: a inteligência emocional. O uso inteligente de nossas emoções é roteiro seguro para um bom desempenho no mundo dos negócios de qualquer natureza. Conhecer e educar nossas emoções, racionalizando sua expressão, é, hoje, receita importantíssima para um bom emprego, especialmente no nível profissional executivo. Não só na área profissional, mas também na área pessoal e familiar, o uso inteligente das emoções é fator de saúde.

Educação Emocional, publicado pela Boa Nova Editora,revela que é preciso que a estabilidade e a saúde do corpo sejam garantidas por relativa harmonia emocional. Esta obra fará os leitores refletirem sobre seus próprios comportamentos e aprenderem a mudar atitudes para, assim, alcançarem, finalmente, o tão sonhado equilíbrio.

Sobre os autores:

Emídio Silva Falcão Brasileiro: nasceu em Irará (Bahia). Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Goiás, concluiu o mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa (Portugal) e fez doutorado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. Professor universitário, escritor e pesquisador em Goiânia (Goiás), cidade onde reside há mais de vinte anos, com a esposa MarisleiEspíndula Brasileiro e seus dois filhos, o casal Vinícius e Jenucy. Espírita há mais de trinta anos, Emídio é também membro da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás, por onde desenvolve atividades em vários centros espíritas da capital e do interior do Estado. É expositor e escritor espírita de várias obras, dentre elas: “Um Dia em Jerusalém”, “A Caminho do Deserto” e “Sexo, Problemas e Soluções”.

Marislei de Sousa Espíndula Brasileiro: escreveu seu primeiro livro intuitivo aos 12 anos: “Madeleine, Um Passado em Paris”. Aos 21 anos de idade, casou-se com o escritor Emídio Brasileiro e tiveram dois filhos: Vinícius e Jenucy. Nessa época, Marislei e Emídio escreveram juntos “Sexo, Problemas e Soluções”; “O Sexo Nosso de Cada Dia”; “A Outra Face do Sexo” e “Educação Sexual”. Graduou-se em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Goiás, aos 24 anos, quando escreveu “O Guardião do Templo”. Especializou-se em Educação, aos 28 anos, e publicou “Enfermagem na Saúde do Idoso” e “Cardiologia”. Fez Mestrado em Saúde na Universidade Federal de Minas Gerais aos 34 anos e lançou “Leonardo Da Vinci: A Alma de Um Gênio”. Doutora pela Universidade Federal de Goiás, é Professora da Pós-Graduação do Centro de Estudos de Enfermagem e Nutrição, Coordenadora do Curso de Enfermagem da Universidade Paulista e colaboradora da Revista Latino-Americana da USP. Estudiosa da Doutrina Espírita, Marislei realiza palestras em vários Centros Espíritas e atua como membro da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás.

Ficha técnica

Editora Boa Nova

Autores: Marislei e Emídio Brasileiro

I.S.B.N.: 978-85-8353-040-4

Páginas: 192

Formato: 16×23 cm

Preço: R$ 28,00

Fonte: Lillian Comunicação