Prepare o seu inglês para as olimpíadas

O Brasil será o primeiro país da América Latina a receber uma olimpíada. Muitos atletas terão a oportunidade em poder defender as cores verde e amarela na sua própria terra. Mas para você que irá acompanhar os jogos da TV ou nas arenas e estádios, é importante ficar atento a algumas expressões em inglês.

Pensando nisso, a professora Lília Parrini, diretora da Meta International School, separou algumas expressões que podem ser usadas durante as provas. Por exemplo, você sabe quando algum atleta quer desistir, ou “jogar a toalha”? Fala-se Throw in the towel. “Essa é uma típica frase do boxe, quando o lutador não aguenta mais”.

E na prova de velocidade, como natação (swimming), corrida entre outras, uma frase muito utilizada é a “break the record”. Indica que um recorde foi quebrado. “Desejamos isso, principalmente, para os nossos atletas”, diz empolgada.

E quando alguém perguntar na arquibancada “Who’s the favorite?”, já pode compreender que a pessoa deseja saber quem é o favorito. Já aqueles que tem grandes chances de receber a “Gold medal”, ou medalha de ouro, são os “Hot shot”.

Parrini explica que essa frase é usada quando um atleta ou equipe é a estrela ou o favorito do jogo. “E ‘blew the competition away’ significa que determinada partida teve a vitória fácil”.

Mas enquanto o país está no período de “Pass the torch”, ou seja, quando se transfere a tocha para o próximo, até chegar ao seu destino final, separamos algumas expressões sobre algumas modalidades olímpicas.

Gold medal – medalha de ouro

Silver medal – medalha de prata

Bronze medal – medalha de bronze

Swimming pool – piscina;

Freestyle – nado livre;

Backstroke – nado costas;

Butterfly – nado borboleta;

Front crawl – nado crawl;

Artistic gymnastics – ginástica artística;

Routine – rotinas;

Apparatus – aparelhos;

Floor excercise – exercício de solo;

Vault excercise – exercício sobre a mesa;

Tipos de exercícios sobre a mesa para homens

Pommel horse – cavalo com alças;

Still rings – argolas;

Parallel bars – barras paralelas;

High bar – barra fixa;

Para mulheres

Uneven bars – barras assimétricas;

Balance beam – trave de equilíbrio.

Fonte: Drumond Assessoria de Comunicação