FEIJOADA COM CHARME: LAKE VILLAS CHARM HOTEL PROPÕE EXPERIÊNCIA ESPECIAL AOS SÁBADOS

Com uma vista de tirar o fôlego, o hotel mais premiado do Brasil volta a servir a deliciosa feijoada tradicional brasileira na temporada de inverno para hóspedes e visitantes

O Lake Villas Charm Hotel oferece, todos os sábados, a oportunidade perfeita para visitantes conhecerem 145 hectares de puro charme e encanto em meio as belezas naturais da região do Circuito das Águas. Para tanto, basta reservar um almoço no hotel, localizado na cidade de Amparo, a 60km de Campinas e 130km de São Paulo.

Preparado pelo chef Beto Garcia, o cardápio fica por conta do típico prato brasileiro: a feijoada, servida na Casa do Lago – espaço deslumbrante cercado de vidro, com decoração rústica, recebendo esse nome por contemplar a vista para o maior e principal lago do hotel junto às montanhas do maior jardim privado do Brasil. Em um buffet completo, as opções vão desde salada e caldinho de feijão, até o feijão preto com as carnes separadas por panelas: lombo, costela de porco, carne seca, lingüiça paio, calabresa. E, claro, com direito a todos os acompanhamentos típicos: couve, farofa, laranja, banana frita, lingüiça apimentada, torresmo, além de mandioca frita e batata noisette.

As sobremesas, também inclusas no buffet, variam de crème brulée tradicional e de capuccino, pudim de leite, doce de abóbora, panna cotta com calda de frutas vermelhas, frutas da estação, entre outras.

Necessário reserva com 24 horas de antecedência.

Serviço

Feijoada: R$140,00* por pessoa (hóspedes e visitantes). Incluso buffet à vontade e sobremesa. Não inclui bebidas e taxas.

*Para visitantes, a consumação mínima é de R$200 por pessoa no almoço.

Reservas: (19) 2512.1773 | (19) 99240.6006 | WhatsApp: (19) 97145.6644

Data: Todos os sábados,

Horário: 13hrs às 16hrs

Local: Casa do Lago – Lake Villas Charm Hotel

Endereço: Estrada Antenor Cezar, km 10 – Amparo/SP – CEP 13900-970

Estacionamento gratuito.

Como Chegar

O Lake Villas Charm Hotel está localizado no quilômetro 10 da estrada Antenor Cezar, na cidade de Amparo, a 130 quilômetros da capital paulista e 60 quilômetros do aeroporto de Campinas. A rota mais recomendada para quem sai de São Paulo com direção a Amparo é a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), seguindo em direção à Itatiba, pela rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360).

Sobre o Lake Villas

É um hotel de alto padrão na concepção Charm Hotel proposta que alia critérios rígidos de conforto e qualidade a uma integração responsável com o meio ambiente. Localizado no interior de São Paulo, o Lake Villas Charm Hotel & SPA tem 100% de Excelência pelo TripAdvisor, reconhecimento dado por meio de pesquisa junto aos hóspedes e no ano de 2015, recebeu os selos Condé Nast Johansen, selo internacional dedicado aos melhores estabelecimentos de alto padrão do mundo, e o Circuito Elegante, selo de qualidade e garantia da excelência dos serviços e posicionamento no mercado de luxo. Além disso, o Lake Villas conquistou o prêmio Condé Nast Johansens 2016 Awards for Excellence Winners, na categoria Best Newcomer, que referencia os hotéis de luxo considerados revelações do turismo mundial.

Estabelecido numa área de quatro milhões de metros quadrados, o empreendimento conta com oito villas privativas, um espetacular SPA com serviços completos, doze lagos, duas cachoeiras e vegetação exuberante, no maior jardim particular do Brasil. As villas construídas no estilo balinês contemporâneo oferecem sala de estar integrada com cozinha americana – para uso exclusivo no serviço de Personal Chef -, até dois quartos, varanda com rede e são equipadas com Smart TV, DVD, ar-condicionado, internet wireless e telefone. Cada villa possui seu próprio jardim privado, com fonte de água, espreguiçadeiras e redes. Os detalhes são únicos como amenidades da Bvlgari e enxovais Trussardi. Além disso, o Lake Villas abre suas portas para aqueles que desejam levar seus pets (de pequeno porte, até 8kg) para também aproveitarem a viagem.

Site: http://www.lakevillas.com.br/

Ana Luiza Kamoto

atitude.com

