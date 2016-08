Alonso acumula punição de 35 posições no grid em Spa

McLaren e Honda resolvem trocar todos os componentes da unidade motriz para espanhol correr com nova especificação neste GP da Bélgica

O espanhol Fernando Alonso largará o GP da Bélgica do fim do grid após sua equipe, que anteriormente havia cogitado fazer o espanhol correr com uma unidade de potência antiga, ter decidido trocar todo o conjunto do motor por partes novas, acarretando uma punição de 35 lugares.

A penalização de se dá pelo fato de Fernando trocar seu motor à combustão, MGU-H, MGU-K, turbo, controle eletrônico e bateria de energia. Apenas cinco de cada um desses elementos podem ser utilizados por ano. Alonso entrou no sexto de cada um deles.

Quando se troca pela sexta vez qualquer componente, se perde dez posições. Os outros cinco componentes trocados pela sexta vez acarretam a perda de apenas cinco lugares. Por isso, a punição do piloto totaliza 35 posições.

A troca ocorre graças a um vazamento de água no motor Honda no primeiro treino livre do GP da Bélgica nesta sexta-feira.

Além de Alonso, Lewis Hamilton (15 pos.) e Marcus Ericsson (10 pos.) também foram punidos por trocas na unidade motriz.