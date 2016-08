Não houve discussão substancial para congelar produção de petróleo, diz ministro

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo – Foto Arquivo /ABr

O ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, afirmou que não houve uma discussão substancial de qualquer ação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para controlar a produção da commodity. A declaração é dada em meio a especulações sobre um possível acordo entre países exportadores para impulsionar os preços do barril.

“Al-Falih acrescentou que ele não acreditava que qualquer intervenção significativa no mercado de petróleo fosse necessária”, disse Stuart Ive, da OM Financial. Na avaliação de Ive, os contratos devem ficar sem direção muito clara nesta manhã até o discurso da presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Janet Yellen, às 11h (de Brasília).

Às 9h02 (de Brasília), o petróleo WTI para outubro subia 0,02%, a US$ 47,34 o barril, na Nymex, e o Brent para outubro recuava 0,26%, a US$ 49,54 o barril, na ICE, em Londres.

Fonte: Dow Jones Newswires.