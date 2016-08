Alta participa da Expointer 2016 e apresenta destaques da bateria

Empresa projeta vendas recordes

A Alta participa da Expointer 2016 – Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, de 27 de agosto a 04 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. A feira, que é tradicional no setor, deve reunir mais de 500 mil pessoas entre criadores, pesquisadores, universitários e outros profissionais ligados ao agronegócio.

Dentre os grandes destaques da bateria, a Alta terá o renomado touro Spartacus da raça Brangus. Considerado o melhor filho do famoso Gladiador, Spartacus é o pai do grande campeão da Exposição de Palermo na Argentina, o Espartano. “É um feito histórico e único, um touro brasileiro fazer um campeão na Argentina. Essa conquista é reflexo da qualidade da bateria de touros da nossa empresa”, afirma Miguel Abdalla, Gerente de Produto Corte Taurino da Alta.

Para a companhia será uma grande oportunidade de fechar bons negócios e parcerias, tanto para a pecuária de corte como para a de leite. É um dos principais eventos do agronegócio no Brasil e um ponto estratégico de interação entre a nossa equipe e os clientes. Queremos receber em nosso estande clientes e parceiros para traçar ações conjuntas no campo, além de apresentar as novidades de programas, produtos e serviços desenvolvidos pela empresa, como por exemplo, os novos touros ConceptPlus, além do trabalho corporativo em prol do melhoramento genético via inseminação artificial”, explica Jorge Duarte, Gerente Distrital da Alta.

Atualmente no Brasil 89% das matrizes não são inseminadas. “Temos um mercado imenso para crescer e construir a cultura junto aos pecuaristas sobre a importância de se investir em genética”, afirma o Gerente.

Presente na Expointer há 15 anos, a Alta terá um estande em parceria com a Progen e os participantes poderão conferir os novos touros de raças de leite: Holandesa e Jersey, e de corte: Aberdeen Angus, Hereford, Brangus e Braford, entre outras raças. Além disso, haverá promoções comerciais especiais para a feira. Há expectativa que filhos de touros da Alta sejam premiados nos julgamentos das raças bovinas.

“Estamos confiantes, com boas expectativas para mais essa edição da Expointer, para as pecuárias de corte e leite, baseado nos bons preços pagos aos criadores no primeiro semestre, o que deverá gerar investimentos em tecnologia para aumento da produtividade de seus negócios pecuários. Temos um compromisso com estes pecuaristas: querermos ser a parceira escolhida nessa empreitada e, por isso, oferecemos tecnologia de ponta e contamos com uma equipe altamente treinada e qualificada”, finaliza Duarte.

Sobre a Alta Genetics

A Alta Genetics é líder no mercado de melhoramento genético bovino do mundo. Com matriz localizada em Calgary, no Canadá, atua em mais de 90 países com nove centrais de coleta: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Holanda e China. Com 20 anos de história no Brasil, a empresa está sediada na cidade de Uberaba/MG, e tem como missão orientar pecuaristas sobre a melhor maneira de usar a genética aliada ao manejo, nutrição, ambiente, gestão e todos os processos para garantir um animal com todo o seu potencial genético. O compromisso da Alta é criar valor, entregar o melhor resultado e construir confiança com seus clientes e parceiros, em busca do desenvolvimento da pecuária. Mais informações no website: http://www.altageneti cs.com.br.

