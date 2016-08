No aniversário da Capital, CASA COR MS abre oficialmente para o público

A residência projetada pelo arquiteto Rubens Gil de Camillo recebe 30 ambientes transformados por 41 profissionais

A quarta edição da CASA COR MS está pronta e de portas abertas para todos nesta sexta-feira, 26 de agosto, a partir das 16h na avenida Afonso Pena, 4025. Os 30 ambientes assinados por 41 profissionais foram transformados em espaços para celebrar a vida. Os visitantes terão 45 dias para conhecer os projetos e também poderão votar em seu ambiente preferido. A mostra vai até 9 de outubro, e funciona das 16h às 22h, de terça-feira a domingo, incluindo feriados.

Celebrando 30 anos da franquia CASA COR, com o tema ‘A Casa Em Festa’ a data da abertura da mostra em Mato Grosso do Sul foi cuidadosamente escolhida como um grande presente a Campo Grande: 26 de agosto, aniversário da cidade, que acontecerá em um imóvel icônico na Afonso Pena, a mais conhecida rua da capital. A casa é cheia de estilo e de história e foi projetada pelo renomado arquiteto Rubens Gil de Camillo, nos anos 80, que conta com 1,8 mil metros quadrados de área construída.

Ambientes – As noites campo-grandenses prometem ficar muito mais agitadas. Quem curte uma boa gastronomia e agito, vai adorar o “Bar Balada”, projetado pelas arquitetas Jussara e Deborah Nazareth, mãe e filha. Nele, será possível saborear a fusão da culinária oriental e peruana do restaurante Imakay. Além de pratos já conhecidos do público, será oferecida aos visitantes uma carta com novos drinks exclusivos para a mostra. O ambiente promete ser descolado, com lounges e música eletrônica de qualidade.

O Manga Park também marcará presença. Uma das alternativas mais charmosas da cidade para quem procura comida rápida e com toque gourmet, estará no ambiente Varanda Gourmet, assinado pela arquiteta Arielle Nogueira, pelo engenheiro civil Marcos Kayan e os designers de interiores Oderito Freitas e Luciana Tenuta.

Ainda no segmento gastronômico, o restaurante CASA COR, projetado pela arquiteta Sandra Madeira, trará uma inovação aos sul-mato-grossenses com o projeto Giro de Chefs. Durante os 45 dias de mostra, os visitantes poderão saborear pratos exclusivos de sete chefs renomados: Dedê Cesco, Paulo Machado, Edu Rejala, Gustavo Helney, Marcílio Galeano, Adriana Torres e Jean Charles Quesnelle. Eles se revezarão no comando do espaço, proporcionando aos visitantes diferentes experiências gastronômicas no decorrer da mostra.

Além disso, uma agenda extensa de eventos acontecerá durante a mostra. Desfiles, palestras e apresentações musicais prometem agitar a edição 2016. Para receber essa programação, a Praça de Eventos, pela arquiteta Alessandra Gibran, integra todo o conforto de um ambiente de estar e apresenta o lançamento da Igui Piscinas, parceira nacional da CASA COR.

Inovação – Pela primeira vez a CASA COR MS terá entre suas atrações uma “Boutique-Conceito”. A Alameda Boutique, uma das lojas mais requintadas de Campo Grande, estará em um ambiente especial na mostra, assinado pela designer de interiores Daiana Capuci. A ideia é trazer ao público um espaço elegante e sofisticado de convívio e boas compras.

Outra novidade é o projeto assinado pela arquiteta Kamala Escalante, a joalheria. Trata-se de um ambiente sofisticado onde será possível conhecer e comprar peças especiais da Monalisa Joias.

Homenagens – A CASA COR MS também será palco de homenagens. O ambiente Camarim, do designer de interiores douradense Douglas Raldi, tem inspiração na vida e carreira da atriz Glauce Rocha (1930-1971), ícone da dramaturgia brasileira nascida em Campo Grande.

Otávio Gonçalves Gomes (1916-1992) foi um dos autores do Hino do Mato Grosso do Sul e também terá um ambiente inspirado em sua obra, o Escritório do Poeta, projetado pelo arquiteto Fabio Menoncin.

Em ritmo de celebração, a designer de interiores Anapaula Reiter assina o Loft do Jornalista, ambiente inspirado na vida profissional de Jefferson de Almeida, que comemorou em 2016, 50 anos de idade, 28 deles dedicado ao jornalismo.

Serviço

A CASA COR MS acontecerá entre os dias 26 de agosto a 09 de outubro, na avenida Afonso Pena, 4025.

Horário: de terça a domingo, das 16 às 22 horas

Mais informações: www.casacor.com.br/matogrossodosul

CONHEÇA OS AMBIENTES DA CASA COR MS 2016:

Sala de Convívio – Annelise Giordano e Gelise Almeida (arquitetas) Galeria – Annelise Giordano e Gelise (arquitetas) Varanda Gourmet – Arielle Nogueira (arquiteta), Marcos Kaian (engenheiro), Oderito Freitas e Luciana Tenuta (designers de interiores) Restaurante CASA COR MS – Sandra Madeira (arquiteta) Praça de Eventos – Alessandra Gibran (arquiteta) Living – Janete Padilha (designer de interiores) Suíte dos gêmeos – Bárbara Guimarães (arquiteta), Camila Zaina (arquiteta), Nadiani Bertol (designer de interiores) e Simone Dantas (designer de interiores) Varanda da Família – Eloisa Vicari e Liana Godoy (arquitetas) Sala de Jantar – Malu Bernardes (arquiteta) Cozinha – Jamil Paroschi Jr. (arquiteto) e Vitor Paroschi (colaborador) Bar Balada – Jussara e Deborah Nazareth (arquiteta) Boutique Conceito – Daiana Capuci (designer de interiores) Loft do Jornalista – AnapaulaReiter (designer de interiores) Joalheria – KamalaEscalante (arquiteta) Lavabo – JakelineTerto e Cristiane Chiosini (arquitetas) Mini Gourmet – Thaylise Queiroz, Carolina Saddi (arquitetas) e Liliane Sierra (designer de interiores) Recanto – Gabriela Pereira (arquiteta) Adega – Diego Martins e Diego Rezende(arquitetos) Camarim – Douglas Raldi (designer de interiores) Foyer das Artes – Douglas Raldi(designer de interiores) Fachada CASA COR MS – Luciana Teixeira (arquiteta) Garagem de Estar Renault – Luciana Teixeira(arquiteta) Espaço da Criança – Patrícia Marques(arquiteta) Escritório do Poeta – Fábio Menoncin (arquiteto) Suíte da Menina – Giovana Sbaraini (arquiteta) Banho Público – Paula Magalhães (arquiteta) Refúgio do Homem Moderno – Débora Nunes (arquiteta) Quarto do Casal – Karla Estrela (arquiteta) Banho do Casal – Sílvia Cristina Braz e Karla Estrela (arquitetas) Terraço Garden – Maria Inês Martinusso (decoradora)

Sobre a CASA COR Mato Grosso do Sul: A mostra está em Mato Grosso do Sul desde 2009, com a realização da primeira edição. A segunda, foi em 2011 e a terceira em 2014, juntas as edições somaram 60 mil visitantes, sendo palco de eventos corporativos, desfiles de moda, festival gastronômico, além de cenário para editoriais e fonte de reportagens para a imprensa. Em 2014, a CCMS transformou dois andares do novo prédio do Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão.

Fonte: Da Casa Cor/MS