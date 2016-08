BCTRIMS realiza Campanha de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla com clubes de futebol

A ação tem por objetivo trazer mais visibilidade para a doença e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce

São Paulo, 26 de agosto de 2016 – O Dia Nacional da Esclerose Múltipla (E.M) é lembrado em 30 de agosto e, para homenagear a data, o Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas (BCTRIMS) idealizou uma Campanha de Conscientização com equipes de futebol, na qual participarão os times Chapecoense, Grêmio e Paraná Clube.

A ação, que levará mensagens-chave por meio de materiais, como faixa, camisetas e vídeo, pretende promover maior visibilidade para a E.M, além de alertar a população brasileira sobre a importância do diagnóstico precoce, “que aumenta as chances de controlar a esclerose múltipla, retardar os seus efeitos e viver com mais qualidade de vida”, como salienta Jefferson Becker, neurologista e presidente do BCTRIMS.

No Brasil, cerca de 35 mil pessoas são afetadas pela enfermidade¹, que atinge, em sua maioria, mulheres na faixa etária dos 20 aos 40 anos². A doença, que é neurológica inflamatória crônica², faz com que células do sistema imunológico do paciente ataquem o revestimento dos neurônios³, causando lesões no cérebro e também na medula¹. Alguns dos sintomas mais comuns da enfermidade são: fadiga, alteração do controle da urina, formigamentos, fraqueza, desequilíbrio e alterações visuais. “Caso algum desses sinais permaneça por mais de 24 horas, é necessário procurar a ajuda de um médico neurologista”, finaliza o especialista.

Serviço:

Partida: Chapecoense x Flamengo

Data: 28/08/2016

Horário: 16h

Local: Arena Condá

Ação: Vídeo de conscientização sobre a Esclerose Múltipla nos intervalos da partida.

Partida: Chapecoense x Cuiabá

Data: 31/08/2016

Local: Arena Condá

Ação: Vídeo de conscientização sobre a Esclerose Múltipla nos intervalos da partida.

Partida: Grêmio x Atlético Mineiro

Data: 28/08/2016

Horário: 16h

Local: Arena do Grêmio

Ação: Exibição da faixa da campanha no pré-jogo.

Partida: Paraná Clube x Sampaio Correia

Data: 30/08/2016

Horário: 19h15

Local: Estádio Durival Britto

Ação: Os jogadores do Paraná entrarão em campo com as camisas e a faixa da campanha.

Sobre o BCTRIMS

Criado em 28 de agosto de 1999, o Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas (BCTRIMS) é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidades promover o estudo, a educação, a pesquisa e a divulgação de informações sobre esclerose múltipla e outras doenças neuroimunológicas. Para mais informações, acesse http://www.bctrims.com.br/

