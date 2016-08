São Bernardo do Campo e Araucária recebem capacitação do IEE e da Mondelez International Foundation

Em São Bernardo do Campo, o projeto atende a 393 professores ligados à Secretaria de Educação municipal. Cerca de cem deles fazem parte do programa Tempo de Escola e que estão no segundo ano de formação do projeto e, nesta semana, terão como principal tema “Práticas pedagógicas: integrando no ensino do esporte os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais”.

Já os outros 250 profissionais do Ensino Fundamental, que estão divididos em três grupos, terão a oportunidade de trabalhar o conteúdo: “Pedagogia do esporte: aprendendo a planejar a partir de objetivos e expectativas de aprendizagem”.

“Nesse encontro, serão realizadas apresentações, discussões e reflexões baseadas nas práticas realizadas pelos professores nas escolas. A ideia é enfatizar a importância de um trabalho planejado e estruturado como base para uma prática pedagógica comprometida com uma aprendizagem que integra, por meio do esporte e da atividade física, as dimensões do saber, do fazer, do ser e do conviver”, destaca Leonardo Lobo, sub-coordenador do IEE.

Fabio D’Angelo, Everaldo Cortes e Pedro Gonçalves, também profissionais do IEE, integram, ao lado de Leonardo Lobo, a equipe responsável pelo projeto em São Bernardo do Campo.

Araucária – Na cidade paranaense, a capacitação do Formação Continuada será a quarta do ano, na Escola de Gestão do Município, no bairro Fazenda Velha. Na quinta-feira (1), 80 diretores e coordenadores pedagógicos finalizarão o Plano de Ação que foi iniciado no módulo anterior. No dia seguinte, será a vez dos 90 professores participantes serem apresentados ao conteúdo “Esportes de aventura dentro do contexto do Esporte Educacional”.

“Além de tratar desses temas, nesse penúltimo encontro do ano, todos os professores e gestores começarão a se organizar para o Seminário de Esporte Educacional, onde serão apresentados os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2016”, afirma Natália Santos, formadora do IEE e responsável pela formação, ao lado de Cibelle Borges.

Formação de Professores da Rede Pública – O projeto está no seu quinto ano e tem a missão de formar professores e gestores na metodologia do esporte educacional, com o objetivo de qualificar e ampliar o acesso de crianças e jovens ao esporte dentro e fora da escola. Em 2016, o projeto é realizado em 19 cidades de sete estados (São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará) para capacitar 800 professores e gestores da rede pública para a implantação e qualificação de programas voltados para a prática da educação física e do esporte nas cidades. Cada município terá cinco etapas de capacitação, totalizando 80 horas de formação presencial e 20 horas de acompanhamento à distância.

Projeto Formação Continuada de Professores da Rede Pública – São Bernardo do Campo (SP)

Datas: Segunda (29) e terça-feira (30)

Horário: 8h às 17h

Local: Cenforpe (avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201 – bairro Planalto)

Projeto Formação Continuada de Professores da Rede Pública – Araucária (PR)

Datas: Quinta (1) e sexta-feira (2)

Horário: 8h às 17h

Local: Escola de Gestão do Município (rua Dionísio Grabowki, 65. – Fazenda Velha)

Sobre o Instituto Esporte & Educação – O Instituto Esporte & Educação (IEE) foi criado em 2001, já atendeu 3,1 milhões de crianças e jovens em todo o Brasil e contribuiu para a formação de mais de 30 mil professores.

Dentre os Parceiros do IEE estão Mondelez Brasil, Mondelez International Foundation, Rede, Itaú, Instituto Votorantim, Banco Votorantim, Petrobras, NIKE, Instituto Península, Nestlé, Novelis, EDP/Instituto EDP, CIELO, Vale, Monsanto, Abbott, Estácio, Yamana Gold, Roche, BTG Pactual, Deutsche Bank, Ticket, Correcta, Trench Rossi e Watanabe Advogados, Desenvolve SP, Chevron, Vedacit, Merial, Eaton, Netshoes, Fabrica de Cidadania/Ache.

Sobre a Mondelez International no Brasil

Mondelez International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e bebidas em pó. A companhia engloba as marcas de snacks da antiga Kraft Foods, após a cisão da operação norte-americana de alimentos em outubro de 2012. No Brasil, possui fábricas, nos Estados de São Paulo, Paraná e Pernambuco e emprega cerca de 13 mil pessoas. A empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelez International tem uma receita anual de aproximadamente U$S 35 bilhões e opera em mais de 80 países. Visite www.mondelezinternational.com/br

Sobre o Programa Ação Saudável

Idealizado em 2010, pela Mondelez International Foundation e Mondelez Brasil, o Ação Saudável é um programa de promoção de qualidade de vida baseado em três pilares: saúde e educação nutricional, incentivo à prática de atividades físicas e engajamento da comunidade. Com atuação em 1.000 escolas públicas dos estados de São Paulo, Pernambuco e Paraná, a iniciativa contribui para o desenvolvimento das comunidades, a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e promove a mudança de comportamento das famílias.

Hoje, o programa atende mais de 350.000 crianças, conta com mais de 15.000 professores capacitados e, desde o seu início, impacta mais de 1 milhão de pessoas. O Ação Saudável tem parceria de três reconhecidas instituições Inmed Brasil, Instituto Esporte e Educação (IEE) e Evoluir Educação para a Sustentabilidade e foi reconhecido como uma das “50 Iniciativas do Bem”, no ano de 2014.

