Ricardo Tamborini estará no estande Multipatas e ABPetx durante a 15ª Pet South América

O especialista em comportamento canino, Ricardo Tamborini, irá participar da 15ª Pet South América, feira internacional de produtos e serviços para a linha pet e veterinária, que acontece de 30 de agosto a 1º de setembro no pavilhão verde do Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Tamborini é convidado especial da Multipatas e da ABPetx, que estão entre as maiores fabricantes de guias e coleiras para animais do Brasil. Com dois cães da raça Pastor Alemão, ele ficará no estante 43, rua H, para conversar com clientes e tirar dúvidas sobre o uso adequado dos acessórios para cães.