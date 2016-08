Mudança de data na inauguração Escape Time

Nova sala feita em parceria vai deixar que participantes combatam o terrorismo

Os jogos de fuga ganharam espaço no cenário do entretenimento e se tornaram uma febre de diversão totalmente diferente do que os costumeiros jogos tradicionais. Mas se engana quem acredita que já se tirou todo o proveito que elas podem proporcionar. Afinal, pela primeira vez no Brasil, a temática do oriente estará presente em uma sala de escape.

No próximo dia 2 de setembro, a Escape Time, em parceria com a Fugativa, inauguram a nova sala “Pânico no Expresso do Oriente”. “Bons operadores de jogos de fuga são parceiros no desenvolvimento deste mercado. Fizemos uma sala utilizando nossas experiências e técnicas para fazer com que a vivência seja única, imersiva e surpreendente” , conta Cláudio Santiago, diretor da Escape Time.

A história da sala será bem mais realista e atual. Trata-se de fazer uma viagem no Expresso do Oriente, que vai de Londres a Istambul, que cruza por toda a Europa. Porém, após o embarque, o jogador descobre que um terrorista colocou uma bomba no trem e que ela irá explodir quando chegar em Budapeste, já que conta com um dispositivo de geolocalização. A missão dos jogadores é descobrir como parar o trem e evitar a catástrofe, sendo que o maquinista está desaparecido.

O objetivo é deixar a sala com um moderno game de ação para todos os níveis, ou seja, desde os participantes experientes até os mais novatos podem jogar. “Também colocamos, com muito cuidado, diversas possibilidades de abordagem, para dinâmicas corporativas”, complementa. A ideia é se divertir ao máximo e viver uma experiência de competição divertida e inteligente.

Com um rico cenário, as salas permitem que os jogadores mergulhem nas histórias com fatos inesperados e misteriosos, e se envolvam com elas usando todos os sentidos, desenvolvendo o raciocínio lógico, trabalho em equipe, comunicação, inteligência, liderança, controle, além é claro, da diversão.

Para conhecer a nova sala e saber mais informações, acesse a página da Escape Time através do site: www.escapetime.com.br/

Fonte: Estillo Press