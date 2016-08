Shopping da Capital recebe homenagem à Semana do Soldado neste fim de semana

Comando Militar do Oeste exibe materiais militares e oferece serviços à população

Em homenagem à Semana do Soldado, o Comando Militar do Oeste realiza uma exposição de materiais militares no Shopping Campo Grande nos dias 27 e 28 de agosto. O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto, data de nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.

De acordo com o superintendente do Shopping Campo Grande, Rodrigo do Vabo, ao trazer outras instituições para dentro do centro de compras busca proporcionar momentos de lazer e disseminação de conhecimento. “Essa exposição traz informações sobre a importância do exército para a Pátria, aproximando nosso público dessa instituição e mostrando sua relevância para a sociedade”, aponta Vabo.

Entre os serviços oferecidos aos visitantes, estão orientações sobre as formas de ingressar no exército, serviços militares obrigatórios e formação de oficiais temporários. Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, glicemia capilar e higiene bucal. No domingo (28), às 17h, haverá uma apresentação da Banda de Música do CMO, com canções populares e regionais.

A exposição acontece no sábado (27), das 10h às 22h, e no domingo (28) das 14 às 20h, no Shopping Campo Grande.

Confira os locais:

Exposição de materiais militares: estacionamento próximo ao Carrefour

Orientações para ingresso no serviço militar: stand em frente à loja Riachuelo

Serviços na área de saúde: stand no corredor do 2º piso

Banda de Música do CMO: praça de alimentação, domingo (28), às 17h.

