Conheça os segredos de beleza da Renata Kuerten

Saiba como a modelo e apresentadora se cuida durante o inverno

A modelo e apresentadora Renata Kuerten é referência de estilo de vida saudável, prática de esportes e, claro, de beleza dentro e fora das passarelas e telinhas. Atualmente, a top catarinense está entre as modelos mais requisitadas do eixo Brasil, Europa e América do Norte, onde é destaque em campanhas e eventos de moda nacionais e internacionais. Dona de uma pele impecável, costuma usar pouca ou quase nada de maquiagem no dia a dia e aposta em apenas alguns cosméticos para cuidar da aparência, ainda sim, não abre mão de alguns truques para manter a pele e o cabelo sempre lindos e radiantes.

“Nessa época do ano, as temperaturas ainda estão baixas, a pele começa a ficar mais ressecada, a boca descama e o cabelo fica mais fraco. Ninguém merece, né? Nessa horas é preciso deixar a preguiça de lado e dobrar a atenção nos cuidados pessoais”, ressalta a top.

Confira abaixo, alguns truques diários da modelo e apresentadora Renata Kuerten:

Filtro solar: Essa regra é básica para qualquer estação do ano. Mas, principalmente no inverno, os raios ultravioletas se intensificam e podem causar danos maiores que no verão. Rosto, mãos, colo e braços – partes mais expostas – precisam de proteção diária. Por isso, aplica todos os dias de manhã e sempre que possível reaplica ao longo do dia.

Banhos quentes: A água quente resseca e retira a proteção natural da cútis e estimula mais ainda as glândulas sebáceas do couro cabeludo que terminam produzindo mais oleosidade. Para evitar todos esses problemas, sempre evito a água quente, procuro tomar banho e lavar os cabelos com água morna.

Hidratantes: A top usa e abusa dos hidratantes, antes que rachaduras, vermelhidão e a aparência esbranquiçada deem o ar da graça. Sempre após banho, para aproveitar o vapor do banheiro ou da sauna que ajuda na penetração dos hidratantes.

Lábios: Os lábios sofrem muito com as variações climáticas, deixando a pele ressecada e rachada. Por isso, é fundamental investir em um balm com ação hidratante e que forme uma barreira protetora. Aplico várias vezes ao dia.

Cabelo: Nunca seca o cabelo com secador, só quando tem algum trabalho. Fora isso, sempre seca naturalmente. Além disso lava os fios com água morna e faz muita hidratação em casa e no salão para restaurar os danos causados, pelo uso constante de secador, durante as campanhas e desfiles.

