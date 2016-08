Jamil acompanha instalação final do Gabião que transformou região do Benfica e do Banespinha

Andradina/SP

O prefeito Jamil Ono (PT) esteve acompanhando nesta semana as instalações dos dissipadores de energia do sistema de gabião na região do Benfica e do Banespinha, na tarde desta quinta-feira (25). Esta é a fase final da obra, que está próxima dos 100% e mudou o aspecto visual e social de toda região Sul da cidade.

A construção desse sistema de drenagem e galerias pluviais faz parte do conjunto de obras mais importante da história do munícipio, o PAC2, conquistado pelo Governo de Andradina junto ao Governo Federal.

Jamil destacou a importância das obras do PAC2 na região Sul da cidade, que está na ordem de R$ 10 milhões, envolvendo galerias, pavimentação e mobilidade urbana. “O sistema de galerias junto com o gabião acaba com as enchentes no local, garante um futuro de infraestrutura e desenvolvimento para os milhares de moradores dos bairros próximos e consequentemente beneficia toda a população andradinense”, comenta Jamil.

Ao todo a estrutura faraônica, formada por pedras e malha de ferro, tem 678 metros de extensão a partir do ponto do cruzamento da rua Paraíba com a avenida Rio Grande do Sul. Um outro canal aberto a partir da avenida, distante cerca de 100 metros, também com estrutura de gabiões, se junta com esse canal principal da rua Paraíba, formando um “Y”.

No canal que sai da rua Paraíba, a primeira parte tem seis metros de largura com uma profundidade de 2,5 metros tendo 388 metros de comprimento, bifurcando com a outra metade que tem 8 metros de largura, 3 de profundidade e 289 metros de cumprimento.

No final existe o dissipador de energia, que serve para diminuir a força da água. “Toda essa estrutura formou um canal aberto, dando proteção ao barranco e garantindo o escoamento de toda água da chuva que vem de diversos pontos da cidade que desagua no local”, comenta o secretário de Obras e Infraestrutura, Ernaldo Calvoso.

Acompanhou também a visita o secretário de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, Antônio Aparecido Pardim e o assessor HaruoKojo. Pela Arsae (Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto), o presidente Sinval Previato, e os membros, José Dias e Thiago Figueiredo. Pela secretária de Obras, o topógrafo, Flavio José Ferreira.

Foto – gabiao – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Dissipadores de energia do sistema de gabião na região do Benfica e do Banespinha é a última fase da obra/SECOM