PRESIDENTE DA PPSA AFIRMA QUE CRISE NOS PREÇOS DO PETRÓLEO NÃO AFETARÁ ATRATIVIDADE DO PRÉ-SAL

A alta produtividade dos poços da camada do pré-sal é vista como fator decisivo para manutenção da atratividade da área num cenário de baixos preços do barril de petróleo. Esta é a opinião do presidente da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), Oswaldo Pedrosa, que acredita que o interesse pelos poços da região se mantém, mesmo em meio à crise dos preços. “A grande maioria dos projetos do pré-sal, iniciados depois de 2010 e os que ainda estão por vir, terão seu pleno desenvolvimento ao longo da próxima década, quando os preços do petróleo deverão estar relativamente estabilizados e atrativos para a indústria, embora não mais em níveis superiores a US$ 100 por barril“, afirmou. Pedrosa destaca que é necessário se ajustar ao quadro de preços mais baixos e que serão necessários esforços para a redução de custos, melhorias na recuperação dos reservatórios e investimentos em tecnologia. “O pré-sal tem grandes desafios que vão desde sua localização em áreas remotas e profundas, seus reservatórios muito espessos, alta produtividade, grande volume de gás associado, dentre outros. A inovação e transferência tecnológica através da colaboração entre as empresas é fundamental para a superação desses desafios“, explicou.

O executivo declarou ainda que mesmo com o possível fim da operação da Petrobrás no pré-sal, a atuação da PPSA não se modificará. Ele também disse que o fim da exclusividade da petroleira aumentará a atratividade dos leilões futuros na camada do pré-sal. Pedrosa ainda afirmou que a PPSA atualmente participa de um grupo de trabalho para discutir os diversos modelos de comercialização dos barris de petróleo que lhe cabem.

