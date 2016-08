Romance que se passa na Belle Époque de Paris será lançado na Bienal

Para a 24ª edição da Bienal Internacional de São Paulo, a Primavera Editorial preparou uma programação especial. No dia 31 de agosto (quarta-feira), a partir das 19 horas, a escritora Sayonara Salvioli fará uma sessão de autógrafos da obra Perfumes de Paris, no estande da Livraria Leitura.

O livro de estreia da coleção Amores Proibidos apresenta a romântica e moderna Charlotte, que vive uma intensa paixão com o pintor Pierre na Belle Époque parisiense de 1894. De personalidade própria, a protagonista aprecia a liberdade de viver e rompe as amarras de seu tempo, não vivendo à sombra de homens.

Como cenário dessa forte paixão, o luxo e a sedução no auge do período intelectual e artístico de Paris. A beleza da obra, além da envolvente narrativa, permite ao leitor viajar por diferentes locais da cidade luz, como a Ponte Neuf, o Quai des Tuileries, a catedral de Notre-Dame e os Jardins de Luxemburgo.

Serviço:

Sessão de autógrafos da obra Perfumes de Paris

Data: 31 de agosto (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: 24ª Bienal Internacional de São Paulo – Pavilhão Anhembi

Localização do estande: Rua G, estande 051

978-85-5578-016-514 x 21160R$ 24,90

Sobre a autora:

Sayonara Salviolli é romancista, dramaturga, biógrafa, contista e cronista. Suas crônicas são estudadas na Miami University (Oxford – OH, USA) desde 2012. Como romancista, em 2015 lançou em Portugal obra também passada no século XIX. É membro de academias de Letras no Brasil e na França.

Fonte: Lillian@Comunicação