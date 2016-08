PIMENTÕES RECHEADOS: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL AMPLIA COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Nova máquina para recheio múltiplo para antepastos aumenta a produtividade da indústria em 14 vezes

São Paulo, 26 de agosto de 2016 – Uma nova máquina da empresa Karb Maschinenbau GmbH tornou o processo de rechear antepastos muito mais fácil. Equipada com cilindros, válvulas e terminais de válvulas da Festo, multinacional alemã líder no mercado de automação industrial, as máquinas fazem o trabalho, que antes, era executado manualmente, automaticamente recheando pimentões e outros itens com cream cheese.

Pimentões, pimentas chilly e azeitonas recheados são iguarias mediterrâneas clássicas e seus consumidores esperam encontrar produtos frescos, saborosos e com um aspecto agradável. E, para atender às expectativas de seus clientes, os produtores de alimentos precisam trabalhar de maneira rápida e higiênica. Com a nova máquina para recheio múltiplo para antepastos da Karb Maschinenbau GmbH a produção é agora mais do que 3,5 vezes mais rápida. Os componentes da Festo são utilizados para assegurar que os movimentos no processo e no nível de produção sejam suaves.

A maior parte do trabalho na produção industrial de alimentos é industrializada, porém a colocação do recheio em vegetais ainda é feita à mão. Funcionários treinados são capazes de atribuir até 1.000 itens por hora. Graças à nova máquina de recheio de antepastos, essa tarefa é agora é muito mais ágil. Os funcionários só precisam colocar os vegetais nos bicos de enchimento e a máquina faz o resto. Agora, em uma hora a máquina consegue produzir até 14.500 itens.

Com sensores automáticos, a máquina detecta quando o pimentão está cheio e informa o controlador da máquina em uma fração de segundo. O controlador da máquina então envia o sinal de parada do cilindro EPCO da Festo, que é responsável pelo enchimento. O sistema possui um programa de limpeza automática, visto que higiene é tão importante quanto a velocidade na indústria alimentícia.

20 pimentões por vez

Duas válvulas EvoGuard, 20 cilindros EPCO, cinco terminais de válvulas CPX/MPA, 20 cilindros de cartucho EGZ e uma unidade de tratamento de ar da série MS fazem com que o processo seja executado de forma suave. As válvulas higiênicas EvoGuard, que são produzidas precisamente para atender os requisitos da indústria alimentícia, controlam a alimentação do cream cheese no nível de processo, enquanto os cilindros elétricos EPCO cuidam do processo de enchimento em si. Eles puxam o cream cheese para dentro de um tipo de seringa e o injetam no vegetal

A combinação do controlador de sistema e sensores asseguram a quantidade de recheio perfeita. Dessa forma, é possível rechear 20 vegetais de uma única vez. Considerando que as cavidades dos pimentões, pimentas chilly, etc, variam de tamanho, o sistema usa sua tecnologia sofisticada de sensor para detectar o nível de cada vegetal individual e aguarda até que o último seja recheado até o topo com o cream cheese, antes de colocar todos os vegetais em uma esteira simultaneamente. O terminal de válvulas proporcionais para as garras, garante uma pressão altamente sensível e sem marcas. As garras desenvolvidas pela Karb Maschinenbau utilizam os cilindros do cartucho EGZ da Festo.

Experiência e disponibilidade em todo o mundo

A máquina levou aproximadamente cinco anos para ser desenvolvida, desde a ideia inicial até os últimos ajustes finos. Por trás do sistema de funcionamento suave, que faz com que o processo de enchimento pareça tão simples, há todo um trabalho complexo e demorado que teve que ser concretizado, desde o conceito inicial até o comissionamento incluindo o design, manufatura e controle.

Ao longo desse período, a Karb Maschinenbau contou com a assistência dos funcionários da Festo, Juntamente com a experiência, eles forneceram peças de amostra para a realização de teste extensivos e realizaram os ensaios no laboratório de teste da Festo. Os muitos anos de cooperação com a Festo, junto com a alta qualidade e disponibilidade de seus produtos em todo o mundo foram cruciais para o projeto.

Fonte: Digital Trix Comunicação