Sindicato da Saúde realiza almoço entre filiados

O Sindicato da Saúde de Três Lagoas realiza amanhã, 27, um almoço de confraternização entre seus filiados. O evento tem como objetivo aproximar a categoria e enaltecer todos os trabalhos desenvolvidos até o momento. “Queremos ter um momento de reflexão e comemoração com nossa classe, esses trabalhadores merecem pela dedicação que tem com a profissão”, explicou, João Carvalho, presidente do sindicato.

A confraternização acontece no Centro Comunitário JK, atrás da Clínica da Criança, a partir das 10h. Os convites podem ser adquiridos na sede sindical, rua Bruno Garcia, 357 – Sala 3 ou pelo telefone: 3522 5445.

Fonte: 7-Even Comunicação