PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO COLISEU DO FORRÓ – 02 e 03 de setembro

SEXTA- FEIRA – 02 DE SETEMBRO

BAILE DO KART LOVE

A Kart Love, precursora do arrocha universitário, inspira os corações apaixonados na noite do Coliseu do Forró. Com forte apelo no romantismo, desde o início do ano, quando o Kart Love lançou a campanha e disco batizados “Eu Te Amo”, com o primeiro single “Sei Que Te Amo”, que o sentimento tem dominado e influenciado os fãs da atração baiana. O Evento “BAILE DO KART LOVE” contará ainda com a participação do jovem cantor Gabriel Augusto e sua mistura de ritmos, que tende a conquistar um espaço no meio musical. A festa acontece sexta feira(2) no Coliseu começa a partir das 22h. A casa de show fica localizada na Praia de Patamares, com estacionamento facilitado na porta, espaço amplo e serviço de primeira para os amantes de um bom forró, sertanejo e arrocha.

Serviço

Atrações:Kart Love e Gabriel Augusto

Dia 02 de setembro (sexta-feira)

Horário: às 22 horas

Local: Coliseu do Forró

Endereço: Avenida Otávio Mangabeira – Patamares

Valor: R$40,00 (homem), R$ 30,00 (mulher)

Ingressos: No local

Informações: (71) 99316 – 7901

Classificação 18 anos

SÁBADO – 03 DE SETEMBRO

LUAU BICHO DE PÉ

No próximo dia 3 de setembro, a partir das 22 horas, o Coliseu do Forró terá mais uma edição do Luau Bicho de Pé. Sucesso nas edições anteriores, com ingressos esgotados, a banda paulista, uma das finalistas do programa global Supersta, apresentará ritmos como xote, baião, samba, forró, xaxado, maracatu, carimbó e arrastapé. A noite também contará com ritmo alternativo do Forró da Gota que se apresenta pela primeira vez no Coliseu. O grupo mistura baião com carimbó, xaxado com chula e xote com chamego. Com fortes raízes na música e na poesia nordestinas, leva sonoridades contemporâneas e urbanas para a tradição dos ritmos regionais e Ú tal do Xote formada por um grupo de amigos e irmãos que traçaram seus laços ainda no tempo de escola, a U Tal do Xote começou a tomar corpo em 2009. Influenciados por vários ritmos musicais como reggae, samba, musica baiana, rock e pop, encontrou no forró uma maneira mais fácil de misturá-los. Hoje apresentam um som moderno sem esquecer das essências históricas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro.

Serviço

Atrações: Bicho e Pé e Forró da Gota

Dia 3 de setembro (sábado)

Horário: a partir 22 horas

Local: Coliseu do Forró – Patamares

Endereço: Avenida Otávio Mangabeira – Patamares

Valor: R$ 30,00 (antecipado), R$ 50,00 (no dia)

Coliseu do Forró

Nada de rock, pop ou axé. Em Patamares, o forte é forró. Lá é forró o ano todo, de todos os tipos, para todos os gostos. Conhecida como um dos principais destinos das noites de sexta-feira e sábado, já passaram pelo palco nomes como Trio Nordestino, Adelmário Coelho, Zelito Miranda, Estakazero, Quininho de Valente, Nando Cordel, Santana O Cantador, Targino Gondim, Estakazero e Flávio José. Sendo a única casa que já trouxe o grande ícone nordestino Dominguinhos, quatro vezes à Salvador. Quando se fala em estrutura, o Coliseu é referência por proporcionar muita comodidade ao público. O espaço conta com dois bares, banheiros climatizados, garçons volante e capacidade para acomodar 800 pessoas, sendo 300 sentadas e 500 em pé..

O estacionamento é facilitado na porta do estabelecimento, trazendo mais comodismo aos clientes.

Fonte: Laboratório de Notícias