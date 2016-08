Instituto CCR promove ações de voluntariado em seis Estados brasileiros

O Nosso Mundo Melhor irá reunir colaboradores das unidades de negócio do Grupo CCR em quatro dias de ações solidárias

Em homenagem ao Dia Nacional do Voluntário, comemorado em 28 de agosto, o Instituto CCR promove a segunda edição do Nosso Mundo Melhor, o programa de voluntariado que tem a proposta de engajar colaboradores das unidades de negócio do Grupo CCR em ações solidárias.

A ação será realizada nos dias 27 e 28 de agosto, 3 e 4 de setembro, de acordo com cada unidade de negócio e acontecerá em seis Estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, por meio das unidades: CCR AutoBAn, CCR Barcas, CCR Metrô Bahia, CCR MSVia, CCR NovaDutra, CCR RodoAnel, CCR RodoNorte, CCR SPVias, CCR ViaOeste, CCR ViaLagos, as empresas de serviço CCR Actua, CCR Engelog, CCR EngelogTec e Samm, além da ViaQuatro e BH Airport.

A proposta é promover, desde melhorias na infraestrutura de abrigos, creches, asilos, entidades e instituições assistenciais, até momentos de descontração e conversa com idosos, recreação com crianças e atividades culturais para adolescentes.

O Instituto CCR nasceu com o objetivo de estruturar o investimento social das empresas do Grupo CCR, que sempre apoiou o desenvolvimento socioeconômico e cultural nas regiões onde atua. “O Nosso Mundo Melhor vem totalmente ao encontro dessa iniciativa, pois incentiva os colaboradores e seus familiares a atuarem e participarem desse movimento de maneira solidária”, comenta Marina Mattaraia, gestora do Instituto CCR.

Na segunda edição, a ação foi ampliada com a participação de mais unidades de negócios. “O objetivo é que o movimento ganhe cada vez mais adeptos e que a ação perpetue dentro do Grupo CCR, tornando-se mais um dos nossos muitos projetos sociais que levam cultura, entretenimento, solidariedade, cidadania e tantas alegrias pelo Brasil”, conclui Marina Mattaraia, gestora do Instituto CCR.

Em 2015, o projeto beneficiou dez entidades entre escolas, asilos, creches e abrigos infantis. Ao todo, participaram 390 colaboradores e mais de 270 acompanhantes.

Sobre o Instituto CCR:O Grupo CCR criou em 2014 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa. O Instituto CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo em projetos estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, com a experiência de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 2003, já beneficiaram 7 milhões de pessoas com investimento de R$ 185 milhões em projetos estruturados.

Fonte: Grupo Sato Comunicação