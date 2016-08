Shopping Campo Grande terá atrações especiais para o Mc Dia Feliz 2016

Para colaborar na luta contra o câncer infantil e juvenil, o Shopping Campo Grande sediará atrações especiais no Mc Dia Feliz 2016, neste sábado (27) A campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald Mc Donald, que destina parte de sua arrecadação na data a uma instituição de cada de cidade. Em Campo Grande, as doações serão destinadas a AACC/MS – Associação dos Amigos das Crianças com Câncer.

As atrações no centro de compras começam a partir das 10h, no Mc Donalds. Haverá apresentações musicais e culturais de Jean Donato (10h), Projeto MPB Blues (11h), Gideão Dias (12h), Tereza Amanda (13h), Whisky de Segunda (14h30) e Estúdio Lisa Lima (16h).

Em 2016 serão contemplados 79 projetos de 58 instituições e o apoio será com base no valor arrecadado com a campanha em todo o território nacional. A AACC-MS será beneficiada com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac nos restaurantes de Campo Grande no dia 27 de agosto.

Como adquirir os tickets antecipados

Vendidos ao preço de R$ 15 cada um, poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 27 de agosto. Os interessados na compra de tickets antecipados, podem entrar em contato direto com a AACC-MS, que fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 3.475, Bairro Orpheu Baís, ou pelo telefone 3322-8000.

A venda antecipada dos tickets representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção (exceto alguns impostos), além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o dia de maior movimento do ano nos restaurantes McDonald’s, além de despertar a atenção de toda a sociedade e sensibilizá-la para a maior causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A campanha coordenada pelo Instituto Ronald McDonald visa captar recursos e concentrar esforços em projetos locais, regionais e nacionais a fim de contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infantil e juvenil.

Fonte: Divulgação