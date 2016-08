Curso de Derivados do Leite oferecido pelo Sindicato Rural surpreende participantes

O Sindicato Rural de Três Lagoas em parceria com o SENAR/MS, conclui ontem, 25 de agosto, o Curso de Fabricação Caseira de Derivados do Leite. A qualificação teve carga horária de 24 horas e participação de 12 alunas, sobre a instrução de Vera Lúcia Almeida.

Os objetivos do curso foram para apresentar técnicas para a obtenção, processamento e aproveitamento do leite, desde as suas características até a produção de alimentos com o soro.

De acordo com a instrutora, as participantes aprenderam a trabalhar com o leite de todas as formas, aproveitando inclusive o soro. “ Produzimos ricota, suco do soro, queijo minas e frescal, queijo mussarela, iogurte, doce de leite cremoso e de corte, entre outras coisas” explica Vera.

Apesar do leite estar presente na alimentação diária da maioria da população, muita gente ainda não sabe das inúmeras receitas que se pode fazer com um produto tão acessível.

“Fiquei surpreendida ao descobrir que existem tantas possibilidades de receitas com o leite. O queijo mesmo. Eu não sabia fazer, mas agora eu não vou comprar mais, eu mesmo vou produzir”, disse a participante Ione Lima.

Além da troca de conhecimentos, os cursos oferecidos pelo Sindicato conseguem ir além. Muitas das participantes criam vínculos de amizades com as companheiras dos cursos. Nesse por exemplo, a interação instrutor e aluno foi tão agradável, que a alunas fizeram uma festa surpresa para comemorar mais um ano de vida da professora.

Esses resultados e momentos agradáveis, que fazem da parceria entre o Sindicato Rural e SENAR/MS, uma contribuição social que gera frutos não só para as participantes, mas para toda a comunidade de Três Lagoas e região. O nosso agradecimento, e parabéns alunas e em especial Instrutora Vera Lúcia.

Fonte: Ar-Comunicação