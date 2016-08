Jamil acompanha estágio avançado da obra do IC e IML que vai atender Andradina e região

Andradina/SP

O prefeito Jamil Ono (PT) visitou na manhã desta sexta-feira (26) a obra construção do prédio do IC (Instituto de Criminalística) e do IML (Instituto Médico Legal), que está em fase avançada de acabamento e pintura no bairro Benfica.

A cidade de Andradina através do empenho do prefeito Jamil Ono (PT) foi uma das únicas de todo o Estado a conquistar os R$ 4 milhões para ter uma sede própria e moderna do IC e IML que vai atender as 12 cidades da região administrativa.

Jamil destaca que segundo o cronograma a obra deve ser finalizada até novembro. “Logo a população de toda a região vai ter uma estrutura totalmente atualizada e com capacidade para fazer todos os exames e laudos necessários para o andamento das ocorrências e investigações”, explica Jamil ressaltando que é mais um serviço que torna Andradina uma cidade-polo.

O IC e IML, além de Andradina, vai atender os municípios de Lavínia, Mirandópolis, Guaraçaí, Murutinga do Sul, Castilho, Nova Independência, Itapura, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Suzanápolis e SudMennucci.

Todo o entorno de onde está construído o prédio vem sendo revitalizado pelo Governo de Andradina com investimentos em diversas áreas, como infraestrutura, esporte e lazer. Para viabilizar a construção do IC e IML em Andradina, o prefeito Jamil esteve diversas vezes em São Paulo, assinando o convênio em julho de 2014 e o contrato em setembro de 2015 e o Governo de Andradina realizou a doação do terreno onde está sendo construída a obra.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Ernaldo Calvoso, explica que a parte civil da obra já está em estágio avançado com aproximadamente 85% da construção já pronta, sendo realizada pela empresa Pontal Engenharia Construções e Comércio Ltda.“É um prédio moderno, que, por exemplo, conta com um sistema complexo de climatização que evita a proliferação de cheiro e todo telhado termo acústico”, destaca o secretário, explicando queagora a obra estará concentrada na instalação dos equipamentos, como a refrigeração usada na área para necropsia.

Acompanhou também a visita o secretário de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, Antônio Aparecido Pardim, o assessor HaruoKojo, o engenheiro elétrico, Guilherme Henrique Alves e o encarregado de obras, Adevino Jesus Leite.

Pleito por cobertura

O prefeito Jamil realiza pleito na próxima semana em São Paulo apedido da polícia Cientifica local para a construção de uma cobertura lateral do prédio (pátio do estacionamento), que não estáinclusa no projeto original.

O pedido de cerca de R$ 184 mil vem do saldo remanescente do processo licitatório para incluir no projeto duas coberturas (área de perícia de caminhões e para estacionamento de viaturas), muro de arrimo e a base para o reservatório de água com plantas e planilhas feitas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, está sob análiseda Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).

Foto- ic e iml – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Obra que vai atender Andradina e as 12 cidades da sua região administrativa tem previsão de entrega para novembro/SECOM’s