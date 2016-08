Ciclistas Shimano disputam o XTerra de Ilhabela e o Brasileiro de Maratona MTB no Rio

Vice-líder do ranking brasileiro de XTerra, a campineira Sabrina competirá em Ilhabela a prova do Short XTerra, com um percurso reduzido em relação ao tradicional. Serão 750 metros de natação, na Praia do Perequê, 17,3 km de MTB e 5,5 km de trail run (corrida de montanha), com largada às 8h do domingo. “Vou com tudo para esta etapa. Seria muito legal ganhar, não só pela colocação no ranking geral, mas também pela alta premiação, que me ajudaria muito na minha próxima disputa, que será o XTerra em Utah, nos Estados Unidos, mês que vem”, conta Sabrina.

Assim como seus demais companheiros de Shimano Sports Team, Sabrina terá no ciclismo um forte aliado na busca pela vitória: os componentes da linha XTR Di2 de troca de marchas eletrônicas equipando sua bike. “Geralmente é na parte do mountain bike que eu tiro a diferença para minhas rivais e o meu grupo da Shimano realmente me ajuda a fazer a diferença, porque a troca é muito suave e precisa, o que ajuda nós atletas a pouparmos energia. Na etapa do México do XTerra Pan-Americano, por exemplo, terminei em sexto no geral, porém fiz o quarto melhor tempo do MTB”, enaltece a ciclista.

Brasileiro de Maratona MTB – O município de São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, recebe neste domingo o Campeonato Brasileiro de Maratona MTB, com percurso de 78 km e pouco mais de 2.900 metros de altimetria acumulada. Entre os sete ciclistas Shimano já confirmados, o catarinense Ricardo Pscheidt é quem tem maior experiência na competição, tendo conquistado em 2013 o título após quatro vice-campeonatos em anos anteriores.

“Este ano me dediquei integralmente aos treinamentos para as provas de Cross Country Olímpico (XCO), por conta da vaga na Rio 2016. Tenho a noção de que posso ter certa dificuldade de acompanhar os atletas especialistas em Maratona MTB, por isso devo ser mais conservador e tentar algum resultado entre os três melhores”, destaca Pscheidt, que obteve bom desempenho em provas de longa distância neste ano, como o Festival Brasil Ride Botucatu e o Warm Up Santa Catarina da Brasil Ride.

Uma das mais jovens entre os seis ciclistas confirmados, Sofia Subtil reconhece que o desafio fluminense não será nada fácil. “Vai ser uma prova muito dura. Pedalar por 80 km com uma altimetria de quase 3.000 metros não é nada fácil. Sabendo de tudo isso, estar no pódio para mim seria um excelente resultado. Estou animada, porque consegui fazer uma boa preparação com meu treinador Cadu Polazzo e vamos ver como será o andamento da competição”, avalia Sofia, que também terá o XTR Di2 como aliado. “A mudança de marcha é inigualável. Muito macia, precisa e ágil. Me adaptei muito bem usando a programação, com um passador mesmo estando com duas coroas”, conclui.

Sobre a Shimano – Empresa líder de mercado em componentes e acessórios para bicicleta e pesca, a Shimano foi criada em 1921 e possui sede em Sakai, no Japão. O escritório da Shimano Latin America (SLA) foi fundado em 2007, em São Paulo.

A Shimano desenvolveu as exclusivas tecnologias STI (Shimano Total Integration – alavanca de marchas e freio integrados), SPD (Shimano Pedaling Dynamics – para sapatilhas e pedais) e SIS (Shimano IndexSystem), reconhecidos e referência no mundo todo. Possui entre suas marcas nomes que são sinônimos de qualidade e performance no universo ciclístico: XTR, Dura Ace, Ultegra, DI2.

