Em nota, PT do Senado se solidariza com Gleisi e rejeita interferência de Renan

A bancada petista do Senado divulgou no início da noite desta sexta-feira, 26, nota em que se solidariza com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e rejeita a afirmação, feita mais cedo pelo presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), de que o peemedebista interferiu a fim de evitar um pedido de indiciamento dela e do marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, feito pela Polícia Federal em razão de uma investigação que corre perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Em nenhum momento, a senadora Gleisi solicitou ou foi beneficiada por qualquer vantagem oriunda da interferência de terceiros no Supremo Tribunal Federal, seja porque jamais aceitaria, seja porque aquela Corte não é suscetível a expedientes dessa natureza”, diz a manifestação do partido.

A nota pontua que as duas reclamações do Senado protocoladas no STF em que a senadora é parte foram “institucionais e em defesa das prerrogativas constitucionais de todos os membros desta Casa”.

“À luz do que precede, a bancada do PT lamenta profundamente o episódio ocorrido, que, mesmo fruto da tensão momentânea da discussão, não deve se repetir no diálogo político elevado que pauta este Senado Federal”, conclui a nota.