Concentração da Marcha para Jesus reúne sete mil pessoas em praça

Praça do Rádio lotada com público à espera de caminhada. (Foto: Marcos Ermínio)

Com disposição de marchar para Jesus, sete mil pessoas já estão na concentração para a caminhada, que vai sair às 16h da Praça do Rádio, em Campo Grande. A estimativa de público foi repassada pela organização, que espera reunir 120 mil participantes no evento.

“No ano passado, estava frio e prejudicou um pouco o público. Acredito que chegue aos 120 mil. O movimento parte do próprio jovem. Porque se ele não acreditar, não vai”, afirma o presidente do Conselho de Pastores de Campo Grande, bispo Antônio Toneti.

A concentração da Marcha para Jesus tem apresentações de dança, música e orações. Taires da Silva Santos, 14 anos, conta que frequenta há um ano a igreja Vida Plena. “O evento de hoje representa o amor de Deus, vale enfrentar o calor por esse momento”, diz.

A publicitária Andreza da Silva Ferreira, 23 anos, afirma que é uma oportunidade de louvar ao Senhor e mostrar, simbolicamente, o que é servir a Deus. A jovem frequenta há sete anos a igreja Internacional da Graça de Deus.

O serigrafista Paulo Pereira dos Santos, 54 anos, destaca que o objetivo do evento é glorificar a Deus. O destino da caminhada será a avenida Via Parque. No ano passado, o evento reuniu 100 mil pessoas.