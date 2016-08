PF indicia ex-presidente Lula, Marisa e mais três em processo da Lava Jato

Indiciamento foi protocolado no sistema da Justiça Federal nesta sexta (26). Entre os crimes estão corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ex-primeira-dama, Marisa Letícia (Foto: Ricardo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a esposa dele Marisa Leticia e mais três foram indiciados pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (26) por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro por suspeita de irregularidades na aquisição e reforma de um apartamento tríplex do Edifício Solaris, em Guarujá, litoral de São Paulo, e no depósito de bens do ex-presidente.

De acordo com a PF, foi possível apurar no inquérito que Lula e Marisa Letícia foram beneficiários de vantagens ilícitas, por parte da empreiteira OAS, em valores que alcançam R$ 2,4 milhões referentes a obras de reforma do triplex, bem como no custeio de armazenamento de bens do casal junto à Granero.

Os outros três denunciados pela PF são José Adelmario Pinheiro Filho (conhecido como Léo Pinheiro), ex-presidente da OAS, o arquiteto Paulo Gordilho, e o presidente do Instituto Lula Paulo Okamotto.

Veja os crimes que cada um será investigado

Lula – corrupção passiva, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro;

Marisa Letícia – corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

Léo Pinheiro – corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro;

Paulo Gordilho – corrupção ativa e lavagem de dinheiro;

Paulo Okamotto – corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de capitais.