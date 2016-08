Bate-boca entre Renan e Gleisi antecipa intervalo para almoço

Presidente do STF decidiu suspender sessão após novo tumulto no plenário. Renan afirmou que interveio para evitar indiciamento da senador do PT.

Reprodução/TVSenado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, antecipou nesta sexta-feira (26) o intervalo de almoço da sessão de julgamento do processo de impeachment após uma confusão no plenário motivada por comentários do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), em relação à senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Renan pediu a palavra para fazer um apelo aos colegas por bom senso e compostura durante o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Minutos antes, os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ) e Ronaldo Caiado (DEM-GO) haviam protagonizado uma dura troca de ofensas no plenário do Senado.

Após pedir desculpas a Lewandowski pelo comportamento de alguns parlamentares, o presidente do Senado criticou Gleisi pelas declarações que da parlamentar de que a Casa “não tinha moral” de julgar uma presidente da República. A declaração já havia causado tumulto na quinta e voltou a provocar a polêmica nesta sexta.

“Ontem a senadora Gleisi chegou ao cúmulo de dizer que o Senado não tinha moral para julgar a presidente da República. Isso nao pode acontecer, como uma senadora possa fazer uma acusação dessa?”, questionou o presidente do Senado.

Renan também lembrou o episódio da prisão do marido de Gleisi Hoffmann, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, pela operação Custo Brasil.

“Justamente uma senadora que o Senado conseguiu desfazer o seu indiciamento e o do seu marido pela Polícia Federal”.