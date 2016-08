Rio Grande do Sul: Blairo Maggi participa da abertura oficial da 39ª Expointer neste sábado (27)

Ministro fica no evento até domingo (28). Ele se reúne com produtores gaúchos e autoridades da Argentina e Uruguai

Brasília (26/8/2016) – O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) visita neste fim de semana a 39ª Expointer (Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). No sábado (27), ele participa com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, da abertura oficial da Expointer – um dos mais importantes agroeventos do país e a maior feira à céu aberto da América Latina.

Ainda no sábado (27), Blairo tem encontros com representantes das cadeias produtivas de suínos, aves e leite. O RS é o segundo maior produtor e exportador brasileiro de suínos. O estado também é o terceiro polo do país em criação e comércio exterior de aves. Ocupa ainda a segunda posição no ranking nacional da produção de leite.

No domingo (28), o ministro visita o setor de máquinas agrícolas da Expointer e tem reuniões com ministros da Agroindústria da Argentina, Ricardo Buryaile, e da Agricultura do Uruguai, Tabaré Aguerre.

Durante a visita, Blairo vai estar acompanhado dos secretários de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson Ribeiro, e de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo, José Dória, do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Maurício Lopes, do diretor da Secretaria de Política Agrícola, Wilson Vaz, do chefe de gabinete do Mapa, Coaraci Castilho, e do assessor especial Sérgio De Marco.

