Arrecadação de impostos apresenta leve melhora‏

A arrecadação de impostos no país continua em queda, mas apresentou uma leve melhora em julho, de acordo com os dados da Receita Federal divulgados na última semana. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a queda foi de -5,79% (JUL16/JUL15). Esta redução é inferior se compararmos JUN16/JUN15 cuja queda foi de -8,84% (Valores descontados da inflação e sem considerar a arrecadação previdenciária)

Para repercutir o assunto, coloco à disposição o Professor Dr. Eduardo Fleury, Advogado Tributarista, fundador do escritório Fleury, Coimbra & Rhomberg (FCRlaw). “Em princípio, o crescimento de 10,45% parece revelar, no mínimo, que o fundo do poço já chegou. Cabe registrar que houve algum aumento de pagamento mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por parte das instituições financeiras, o que acabou influenciando positivamente o número“, destaca o especialista.

Dr. Eduardo Fleury é economista e advogado, mestre em Direito Tributário Internacional (LL.M.) pela University of Florida (EUA), Especialista em Corporate International Tax Planning pela Universidade de Leiden (Holanda) e Especialista em Direito Empresarial pela Harvard Extension School (EUA). É o head do escritório FCRLaw na área de direito tributário, orientando clientes nacionais e internacionais com foco em operações tributárias complexas.

Misasi Comunicação