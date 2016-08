Dados de satélite indicam cenário positivo para culturas de inverno no Sul

Os dados de satélite indicam bom padrão de desenvolvimento dos cultivos de inverno na Região Sul, aponta o 8º Boletim de Monitoramento Agrícola de 2016 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O estudo, divulgado esta semana, avalia informações coletadas entre 27 de julho a 11 de agosto.

O foco desta edição é monitoramento das culturas de 2ª safra e de inverno nas regiões onde existe expressivo percentual de cultivos. Os dados de satélite indicam que, apesar do cenário positivo, a falta de chuva em abril e as geadas ocorridas em junho resultaram em restrições a culturas de segunda safra no Paraná, especialmente milho.

Já no Rio Grande do Sul, o baixo armazenamento hídrico do solo em junho atrasou o plantio dos cultivos de inverno. Entretanto, a partir de julho, o clima tem sido favorável, conforme indicam os dados de satélite.

O último levantamento da safra, divulgado no dia 9 deste mês pela Companhia, estimava uma produtividade para o milho segunda safra de 4.046 kg/ha, com um rendimento 29,2% inferior ao registrado na safra passada, por conta das adversidades climáticas. Por outro lado, as culturas de inverno – trigo, aveia, centeio, cevada e triticale – apresentavam variações positivas nos três estados do Sul. Os dados de satélite confirmam estas previsões.

O Boletim de Monitoramento Agrícola, desenvolvido pela Gerência de Geotecnologia da Companhia, avalia as condições atuais das lavouras em decorrência de fatores agronômicos e climáticos recentes, com base em registros de estações meteorológicas e dados de satélite. Além de auxiliar nas estimativas de safra, o monitoramento também é utilizado como apoio às análises de mercado e gestão de estoques públicos.

